Δήμος Ηρακλείου:Θετικά νέα για τις εκτάσεις και περιουσίες στα κληροτεμάχια της Νέας Αλικαρνασσού

Απέδωσαν οι μεθοδικές προσπάθειες του Δήμου Ηρακλείου – Έρχεται νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ένα πολύπλοκο και ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για πολλούς κατοίκους κυρίως της Νέας Αλικαρνασσού αλλά και άλλων περιοχών του Δήμου Ηρακλείου, που βρίσκονται σε εκτάσεις κληροτεμαχίων της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, οδεύει προς επίλυση έπειτα από τις μεθοδευμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και τη στενή συνεργασία της με τον Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο.

Η συστηματική δουλειά του τελευταίου μήνα που έγινε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη και τα υπηρεσιακά στελέχη της Δημοτικής και Νομικής Περιουσίας του Δήμου, καθώς και οι αλλεπάλληλες συναντήσεις που πραγματοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες ο Νίκος Γιαλιτάκης με τον Θεόδωρο Λιβάνιο και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, οδήγησαν στο τελικό προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, που είναι εναρμονισμένο με τις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου.

Αυτό το προσχέδιο αναμένεται να αποσταλεί την ερχόμενη Δευτέρα 8/6 στο Δήμο Ηρακλείου, ώστε να ακολουθήσει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να επιστρέψει για να κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής, είναι να δοθεί με αυτόν τον τρόπο οριστική λύση σε ένα πρόβλημα πολλών δεκαετιών που ταλαιπωρεί ακόμα πολλούς από τους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μπορέσουν να αποκτήσουν οριστικούς και νόμιμους τίτλους των κατοικιών τους.

Για τις τελευταίες εξελίξεις, ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο Αλέξανδρο Τσουλφά και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και κατοίκους και φορείς της περιοχής, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Σισαμάκης και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων Μαρία Καναβάκη και Δημήτρης Δουλουφάκης.