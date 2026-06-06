ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος αύριο στην Κρήτη

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Κυριακή 7 Ιουνίου, σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διακοπές γίνονται στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης των δικτύων.

Στο Ηράκλειο, από τις 08:00 έως τις 14:00, θα σημειωθεί διακοπή στη Βιομηχανική Περιοχή, στις οδούς Δ και Σ, καθώς και σε επιχειρήσεις και υποσταθμούς της περιοχής, μεταξύ των οποίων Giannaris, Vavoulas Group, Φασομυτάκης, Polyplast, Αμβραμίδης, Δομική Κρήτης, Τεχνοδομική Κρήτης, τα μάρμαρα Κανδεμίλη, προς τη διακλάδωση Πρασσά, στην οδό Κ στην επιχείρηση ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ και στους υποσταθμούς Βεμετ, Σοφίου, Μαρινόπουλου και Σταυρακαντωνάκη.

Την ίδια ώρα, από τις 08:00 έως τις 14:00, διακοπή θα γίνει επίσης στη Βιομηχανική Περιοχή, στην οδό Δ, στην επιχείρηση Γωνιανάκη, στην οδό Παντελή Πρεβελάκη στο κατάστημα ΣΕΥΦΑΝΗ και στον υποσταθμό Λυρώνη, καθώς και στην οδό Π, στη βιοτεχνία μπλόκων Κατσιμπρής.

Από τις 13:00 έως τις 15:00, θα υπάρξει διακοπή στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στις οδούς Καλαμά, Ψαρών και Μονής Πρέβελης.

Στο Ρέθυμνο, στον Δήμο Μυλοποτάμου, από τις 07:30 έως τις 15:00, θα επηρεαστούν οι περιοχές Θερμοκήπιο Πολιουδάκη, Μαρμαράδικο Σερλή, Νέα Μαγνησία, Βιράν Επισκοπή, Άνω Βιράν Επισκοπή, Θερμοκήπιο Ψιστάκη, Άγιος Νικόλαος, Πρίνος, Έρφοι, Σκουλούφια, Ρούπες, Πίκρη, Καψαλιανά, Αγιασμάτσι, Πτηνοτροφείο Λαδάκη, Άσπρος Ανήφορος, καθώς και αντλιοστάσια, ποιμνιοστάσια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και φωτοβολταϊκά στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, από τις 07:30 έως τις 15:00, διακοπή θα γίνει στην περιοχή Λατζιμάς.

Στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, από τις 07:00 έως τις 12:30, θα επηρεαστεί τμήμα της πόλης και συγκεκριμένα οι περιοχές και οδοί Πλακαλώνα, Κόμβος Κριτσάς, Σταυρός, Κωνσταντίνου Καραμανλή, περιοχή Κολυμβητηρίου, Γαργάδορος, Νόμια, Λατούς, περιοχή Γέφυρας, οδός Κριτσάς, Καζάνη, Ακτής Ατλαντίδος, περιοχή παλιού ΚΤΕΛ, Κοντογιάννη, Γιαμπουδάκη, περιοχή Λαγκός, νέο ΚΤΕΛ, Επιμενίδου, Εργατικές Κατοικίες Καζάνη, Ρούσου Καπετανάκη, Κυρίλου Λουκάρεως, Ιδομενέως, Σουλίου, τμήμα της Μεσολογγίου, περιοχή Αμμούδα, γήπεδα 5×5, περιοχή 3ου Δημοτικού Σχολείου, Καστέλι, Κιτροπλατεία, περιοχή Μύλου, Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, Νομαρχία, περιοχή Μαρίνας, τμήμα Πλαστήρα, Ακτή Νικολάου Παγκαλού, Ρούσου Κουνδούρου, 28ης Οκτωβρίου, Κονδυλάκη και τμήμα της Πρ. Γεωργίου.