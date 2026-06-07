Τουρισμός: Αλλάζουν οι ταξιδιωτικές συνήθειες των ευρωπαίων και η Κρήτη έχει όλα όσα αναζητούν

Ένα νέο πρότυπο ταξιδιωτικής συμπεριφοράς κερδίζει διαρκώς έδαφος στην Ευρώπη.

Οι σύγχρονοι τουρίστες επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό μοντέλο του μαζικού τουρισμού.

Πλέον, η αναζήτηση επικεντρώνεται σε αυθεντικές εμπειρίες, στη βιωσιμότητα των προορισμών και στην ουσιαστική αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινότητες και την κουλτούρα τους.

Έρευνα, που βασίστηκε σε δείγμα περίπου 24.000 Ευρωπαίων, αναδεικνύει μια σαφή τάση προς πιο συνειδητές επιλογές, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς και να μεταθέτουν τις αποδράσεις τους εκτός της περιόδου αιχμής.

Η πρόθεση για αποδράσεις παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή: 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός της γηραιάς ηπείρου, ενώ 4 στους 10 υπολογίζουν να δαπανήσουν ποσό που ξεπερνά τα 1.500 ευρώ.

Τα ταξίδια αυτά γίνονται πλέον πιο προσεκτικά σχεδιασμένα και μεγαλύτερα σε διάρκεια, με τους μισούς ερωτηθέντες , να επιλέγουν διαμονές που ξεπερνούν τις επτά διανυκτερεύσεις.

Το φαινόμενο του συνωστισμού απασχολεί έντονα τους Ευρωπαίους, καθώς το 25% εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο όγκο επισκεπτών στους προορισμούς, ενώ το 26% επιλέγει συνειδητά περιοχές χωρίς κοσμοσυρροή.

Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων, οι διακοπές «ήλιου και θάλασσας» διατηρούν την πρωτοκαθεδρία με 22%. Ακολουθούν με 15% τα ταξίδια πόλης , ο πολιτιστικός τουρισμός και οι δραστηριότητες στη φύση, ενώ ένα 10% επιλέγει ταξίδια ευεξίας.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής του προορισμού, η ασφάλεια παραμένει στην κορυφή , ακολουθούμενη από τις σταθερές καιρικές συνθήκες , τις ελκυστικές οικονομικές προσφορές και τη φιλοξενία των κατοίκων .

Όλα αυτά που αναζητούν τα προσφέρει και με το παραπάνω, η Κρήτη, ένα νησί που μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών .

Είναι ένας από τους πλέον ασφαλής προορισμούς. συνδυάζει βουνό και θάλασσα, έχει μια καταπληκτική ενδοχώρα, μοναδική κουζίνα ,φιλόξενους ανθρώπους και δεν έχει χάσει την αυθεντικότητά της, παρά το γεγονός ότι είναι ένας δημοφιλής τόπος διακοπών. https://www.ekriti.gr/