ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Πλημμύρισε από κόσμο ο Δημοτικός Κήπος Χανίων στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Δημοτικό Κήπο Χανίων η δράση του Δήμου Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, μετατρέποντας έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της πόλης σε σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Ο Δημοτικός Κήπος γέμισε με παιδικές φωνές, χρώματα και αρώματα λουλουδιών, καθώς εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν στις δράσεις που διοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων, η ΔΕΥΑΧ, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), η Υπηρεσία Πρασίνου και η Υπηρεσία Καθαριότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν περισσότερα από 7.000 λουλούδια, μεταξύ των οποίων γιασεμιά, βασιλικοί και κατηφέδες, ενώ οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν παγούρια θερμός από τη ΔΕΥΑΧ, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την κομποστοποίηση, καθώς και βιωματικά και διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων και πως η περιβαλλοντική συνείδηση χτίζεται μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων, καθώς και στη διαχρονική προσπάθεια που έχει καταστήσει τα Χανιά πρωτοπόρο δήμο στον τομέα της ανακύκλωσης.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, σημείωσε ότι η φετινή δράση είχε στόχο να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Όπως επεσήμανε, η διανομή φυτών, η ενημέρωση για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, καθώς και η προώθηση της μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες για τη συμμετοχή τους, καθώς και τους εργαζόμενους, τα στελέχη της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Υπηρεσίας Καθαριότητας, της ΔΕΥΑΧ και της ΔΕΔΙΣΑ για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη...

0
Οι Αρχές επιχειρούν να «χαρτογραφήσουν» τις επαφές, τις μετακινήσεις...

Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής ως...

0
Συνδεόταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα...

Κρήτη: Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη...

0
Οι Αρχές επιχειρούν να «χαρτογραφήσουν» τις επαφές, τις μετακινήσεις...

Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής ως...

0
Συνδεόταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τουρισμός: Αλλάζουν οι ταξιδιωτικές συνήθειες των ευρωπαίων και η Κρήτη έχει όλα όσα αναζητούν
Επόμενο άρθρο
Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής ως μέλος της Χαμάς
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη: Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη του Παλαιστίνιου που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Αρχές επιχειρούν να «χαρτογραφήσουν» τις επαφές, τις μετακινήσεις...

Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής ως μέλος της Χαμάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνδεόταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα...

Εορτολόγιο 7 Ιουνίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή των Αγίων Πάντων, 7 Ιουνίου, σύμφωνα με...

Τουρισμός: Αλλάζουν οι ταξιδιωτικές συνήθειες των ευρωπαίων και η Κρήτη έχει όλα όσα αναζητούν

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένα νέο πρότυπο ταξιδιωτικής συμπεριφοράς κερδίζει διαρκώς έδαφος στην...