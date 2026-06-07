Πλημμύρισε από κόσμο ο Δημοτικός Κήπος Χανίων στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Δημοτικό Κήπο Χανίων η δράση του Δήμου Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, μετατρέποντας έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της πόλης σε σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Ο Δημοτικός Κήπος γέμισε με παιδικές φωνές, χρώματα και αρώματα λουλουδιών, καθώς εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν στις δράσεις που διοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων, η ΔΕΥΑΧ, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), η Υπηρεσία Πρασίνου και η Υπηρεσία Καθαριότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν περισσότερα από 7.000 λουλούδια, μεταξύ των οποίων γιασεμιά, βασιλικοί και κατηφέδες, ενώ οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν παγούρια θερμός από τη ΔΕΥΑΧ, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την κομποστοποίηση, καθώς και βιωματικά και διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων και πως η περιβαλλοντική συνείδηση χτίζεται μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων, καθώς και στη διαχρονική προσπάθεια που έχει καταστήσει τα Χανιά πρωτοπόρο δήμο στον τομέα της ανακύκλωσης.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, σημείωσε ότι η φετινή δράση είχε στόχο να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Όπως επεσήμανε, η διανομή φυτών, η ενημέρωση για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, καθώς και η προώθηση της μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες για τη συμμετοχή τους, καθώς και τους εργαζόμενους, τα στελέχη της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Υπηρεσίας Καθαριότητας, της ΔΕΥΑΧ και της ΔΕΔΙΣΑ για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης.