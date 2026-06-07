ΚΡΗΤΗ

Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής ως μέλος της Χαμάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνδεόταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας – Υποψίες ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο

Συνελήφθη σήμερα (6/6) στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) 37χρονος αλλοδαπός, παλαιστινιακής καταγωγής, κατηγορούμενος για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Ο συλληφθείς ήταν στην Κρήτη για σεζόν και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 37χρονος συνδεόταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός Η/Υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υποψίες ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο
Σύμφωνα ασφαλείς πληροφορίες, την Τρίτη (9/6) αναμένεται να φτάσει κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη ισραηλινών συμφερόντων και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αρχές να ετοίμαζε σε αυτό τρομοκρατικό χτύπημα. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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