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Κρήτη: Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη του Παλαιστίνιου που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Οι Αρχές επιχειρούν να «χαρτογραφήσουν» τις επαφές, τις μετακινήσεις και τη δραστηριότητα του 37χρονου κατά το διάστημα παραμονής του στην Κρήτη, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και όλα τα ευρήματα που κατασχέθηκαν.

Σχεδόν επί δύο χρόνια ζούσε και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Αγιο Νικόλαο, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη χθες και ο οποίος κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος ισραηλινών στόχων.

Ο άνδρας συνελήφθη υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, σε κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

O 37χρονος δεν είχε οικογένεια στην Κρήτη, ενώ φέρεται να διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να προκαλεί την παραμικρή υποψία στο περιβάλλον όπου κινούνταν.

Ταυτόχρονα, ο συλληφθείς, διατηρούσε σπίτι στα Πατήσια, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα ευρήματα, ενώ συνδέεται άμεσα με τους δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν προ ημερών στην Κύπρο.

Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη του

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε από την Κύπρο, καθώς ο 37χρονος συνδέεται στενά με δύο ακόμη Παλαιστινίους, οι οποίοι συνελήφθησαν πριν από μία εβδομάδα στη χώρα.

Ειδικότερα, πριν από περίπου δέκα ημέρες, στην ΕΥΠ έφτασε μια κρίσιμη πληροφορία για τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Μάλιστα σύμφωνα με το cretalive, κατά τη διερεύνηση υπόθεσης που σχετίζεται με υπόπτους για τρομοκρατία, προέκυψε ένα τηλέφωνο που φέρεται να λειτουργούσε ως στοιχείο-σύνδεσμος και έτσι οδήγησε τις έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών μέχρι την Κρήτη και ειδικότερα στον Αγιο Νικόλαο.

Και οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να είχαν εκπαιδευτεί στην παρασκευή εκρηκτικών με χημικές ύλες, σε στρατόπεδο που βρίσκεται εκτός της Λωρίδας της Γάζας. Μάλιστα όταν έφτασε στην Ελλάδα από τη Γάζα είχε αιτηθεί άσυλο.

Η εκπαίδευση στα εκρηκτικά
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, οι συλληφθέντες στην Κύπρο σκόπευαν να παρασκευάσουν βόμβες για την πραγματοποίηση επιθέσεων σε ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Μάλιστα καθώς την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να καταπλεύσει στον Αγιο Νικόλαο ένα ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο, ο φόβος για πιθανό χτύπημα στον συγκεκριμένο στόχο κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες του στην Αθήνα (Πατήσια) και την Κρήτη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χημικές ύλες, εργαστηριακός εξοπλισμός (δοσομετρητής), συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και τραπεζικές κάρτες.

Οι Αρχές επιχειρούν να «χαρτογραφήσουν» τις επαφές, τις μετακινήσεις και τη δραστηριότητα του 37χρονου κατά το διάστημα παραμονής του στην Κρήτη, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και όλα τα ευρήματα που κατασχέθηκαν.

Ο άνδρας κρατείται και εξετάζεται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.https://www.kathimerini.gr/

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