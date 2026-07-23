Τουρισμός: Η Ελλάδα ζει τη χρονιά των μαζικών last minute κρατήσεων

Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις πιο ιδιαίτερες των τελευταίων ετών, καθώς οι κρατήσεις πραγματοποιούνται περισσότερο από ποτέ την τελευταία στιγμή.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, την αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιέσεις που δέχονται τα εισοδήματα των ταξιδιωτών, η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή δυναμική, με τις ενδείξεις να οδηγούν σε ακόμη μία χρονιά υψηλών επιδόσεων τόσο στις αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα.

Αυτό ήταν το ο βασικό συμπέρασμα που ανέφερε η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αγάπη Σμπώκου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού.

Στον ρυθμό των last minute κρατήσεων

Η νέα πραγματικότητα στον παγκόσμιο τουρισμό έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των επισκεπτών, οι οποίοι αναβάλλουν τις αποφάσεις τους μέχρι την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με την κ.Σμπώκου, πρόκειται για τη σεζόν με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις last minute κρατήσεις που έχει καταγραφεί, καθώς οι ταξιδιώτες επηρεάζονται τόσο από τη διεθνή αβεβαιότητα όσο και από τη δυνατότητά τους να διαθέσουν χρήματα για ταξίδια.

Παράλληλα, διαμορφώνονται θετικές προοπτικές για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μια εξέλιξη που ο ΣΕΤΕ θεωρεί στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του κλάδου, καθώς μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσει την έντονη εποχικότητα.

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρές αντοχές απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις

Παρότι η γεωγραφική θέση της χώρας βρίσκεται κοντά στις εστίες των γεωπολιτικών εντάσεων, η εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές παραμένει σταθερή. Η χώρα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής και αξιόπιστος προορισμός, γεγονός που της επιτρέπει να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς.

Αντίθετα, μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στις αγορές μεγάλων αποστάσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ΗΠΑ. Η υποχώρηση της ζήτησης από τις υπερατλαντικές αγορές επηρεάζει κυρίως δημοφιλείς προορισμούς όπως η Αθήνα, η Σαντορίνη και η Μύκονος, χωρίς όμως να ανατρέπει τη συνολική θετική εικόνα.

Νέο χωροταξικό με κανόνες προσαρμοσμένους σε κάθε προορισμό

Σημαντικό κεφάλαιο της στρατηγικής του ΣΕΤΕ αποτελεί η ολοκλήρωση ενός λειτουργικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Η πρόεδρος του Συνδέσμου υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα σύστημα κανόνων που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής και δεν θα επιβάλλει ενιαίες ρυθμίσεις ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες των προορισμών.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, πρέπει να διαμορφωθούν μέσα από ουσιαστικό διάλογο με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, ζητείται να διασφαλιστεί η συνέχεια επενδύσεων που έχουν ήδη λάβει τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου.

Οι τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης

Η νέα διοίκηση του ΣΕΤΕ θεωρεί ότι η ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων, η επάρκεια των δημόσιων υποδομών και η ισορροπημένη αξιοποίηση των φυσικών πόρων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μακροχρόνια επιτυχία των προορισμών.

Στο επίκεντρο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό

Μεγάλο βάρος δίνεται στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τον κορμό της ελληνικής τουριστικής οικονομίας. Ο ΣΕΤΕ σχεδιάζει εντονότερη παρουσία στην περιφέρεια, επιδιώκοντας άμεση επικοινωνία με τις τοπικές επιχειρήσεις και αναζητώντας λύσεις σε ζητήματα όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Παράλληλα, ψηλά στις προτεραιότητες βρίσκεται η αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού. Η εποχικότητα, η στέγαση των εργαζομένων, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των τουριστικών επαγγελμάτων και τη δημιουργία σταθερών προοπτικών απασχόλησης.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις με σαφείς κανόνες και ουσιαστικούς ελέγχους

Η βραχυχρόνια μίσθωση αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, η λειτουργία της πρέπει να διέπεται από ξεκάθαρους κανόνες.

Η Αγάπη Σμπώκου επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις οφείλουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στη στέγαση, στις δημόσιες υποδομές και στη λειτουργία των πόλεων. Παράλληλα, έθεσε ως αναγκαίες προϋποθέσεις τους εντατικούς ελέγχους, τη διαφάνεια και την εφαρμογή συγκεκριμένων προδιαγραφών ασφαλείας.

Η ταξιδιωτική εμπειρία ξεκινά από το αεροδρόμιο

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις καθυστερήσεις των πτήσεων, καθώς επηρεάζουν συνολικά την εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης από τη χώρα. Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ υποστήριξε ότι η εμπειρία του ταξιδιώτη δεν περιορίζεται στη διαμονή ή στις υπηρεσίες φιλοξενίας, αλλά διαμορφώνεται από κάθε στάδιο του ταξιδιού, από την άφιξη μέχρι την αναχώρηση.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται στενός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με τον ΣΕΤΕ να έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία.

Tο νέο πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού

Η νέα στρατηγική του Συνδέσμου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των προορισμών και διασφαλίζουν τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητά τους.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών, στην καλύτερη πρόβλεψη της ζήτησης και στη λήψη αποτελεσματικότερων αποφάσεων. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή, τη φιλοξενία και την αυθεντική ανθρώπινη εμπειρία που αποτελούν το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.

Το brand Ελλάδα χτίζεται μέσα από την αυθεντικότητα

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της νέας διοίκησης, η διεθνής εικόνα της χώρας δεν περιορίζεται σε μια καμπάνια προβολής, αλλά στηρίζεται στη συνέπεια και στην ποιότητα όσων βιώνει ο επισκέπτης.

Η ανάδειξη του πολιτισμού, της φύσης, της γαστρονομίας και της πολυμορφίας των ελληνικών προορισμών αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής για την ενίσχυση του Brand Ελλάδα. Ο τελικός στόχος του ΣΕΤΕ είναι η δημιουργία ενός τουριστικού μοντέλου που θα παραμένει ανταγωνιστικό, θα προσφέρει σταθερή αξία στις τοπικές κοινωνίες και θα εξασφαλίζει ανθεκτικότητα απέναντι στις διαρκώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες.

πηγη imerisia.grhttps://www.imerisia.gr/