Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Το Αρκαλοχώρι υποδέχεται το ADRASTEIA PERFORMANCE FESTIVAL 2026

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21:00, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου

Το Αρκαλοχώρι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21:00, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, το ADRASTEIA FESTIVAL 2026, μια γιορτή χορού, καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου θα παρουσιαστεί ένα πλούσιο πρόγραμμα με χορογραφίες από χορευτές και χορευτικές ομάδες, οι οποίες θα αναδείξουν διαφορετικές εκφράσεις της κίνησης μέσα από το κλασικό μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και το street dance. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μία υψηλού επιπέδου παράσταση που θέτει στο επίκεντρο τη δύναμη του χορού ως μέσου έκφρασης και επικοινωνίας.

Το ADRASTEIA FESTIVAL 2026 αποτελεί την κορύφωση του Camp Del Mare – Danse Prix de la Grèce, (21–25 Ιουλίου 2026), μια μεγάλη εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού (Π.Ε.Α.Σ.ΧΟ.) στο Αρκαλοχώρι, στη Σχολή Χορού «Χοροέκφραση».

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού (Π.Ε.Α.Σ.ΧΟ.), το Danse Prix de la Grèce με την υποστηριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Συλλόγου Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Αρκαλοχωρίου (Σ.Ε.Β.Ε.Α.).

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και όλοι οι φίλοι του χορού και του πολιτισμού προσκαλούνται να παρακολουθήσουν μια βραδιά γεμάτη κίνηση, έμπνευση και δημιουργική έκφραση.