ΕΛΛΑΔΑ

Βάσεις: Ανακοινώνονται στις 11:00 – Σχέδιο για 10.000 φοιτητικές κλίνες

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Πώς θα δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι, την Παρασκευή το ΦΕΚ για τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια
Μετά τις 11:00 το πρωί σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε χθες η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι η ανακοίνωση γίνεται φέτος λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακόμισης και της εγκατάστασής τους στη νέα τους πόλη.

Πώς θα δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ (Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης), οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr, κάνοντας χρήση του οκταψήφιου κωδικού και του προσωπικού κωδικού ασφαλείας του Μηχανογραφικού τους Δελτίου.

Την Παρασκευή το ΦΕΚ για τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια
Πέραν των βάσεων εισαγωγής, η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή αξιολογούνται συνολικά εννέα αιτήσεις, εκτιμώντας ότι περισσότερες από έξι θα λάβουν την τελική θετική έγκριση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σχέδιο για 10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, και στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνισης φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχετικά έργα στην Κρήτη, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δημιουργείται για πρώτη φορά εστία 198 κλινών σε ανακαινισμένο κτίριο.

Συνολικά, ο στόχος του υπουργείου είναι να αποδοθούν μέσα στα επόμενα χρόνια περισσότερες από 10.000 νέες κλίνες, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές φιλοξενίας. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων, όπως στην οδό Πατησίων, ενώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προγραμματίζονται ενεργειακές αναβαθμίσεις ύψους άνω των 220 εκατομμυρίων ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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