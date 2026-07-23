8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι : Θα κουβαλάμε για πάντα πόνο και απώλεια

Μέσα στο χάος που προκλήθηκε από τους λανθασμένους χειρισμούς, την απουσία συντονισμού και την ασυνεννοησία των Aρχών, οι κάτοικοι στο Μάτι πάλευαν μόνοι τους να γλιτώσουν από τις φλόγες που κατέτρωγαν τα πάντα στον διάβα τους, σπίτια, αυτοκίνητα, δέντρα.

«Θα κουβαλάμε για πάντα το βίωμά μας, τον πόνο μας, την απώλεια. Δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να απεμπλακούμε από όλο αυτό…».

Στο Μάτι, ο χρόνος μοιάζει σήμερα να γυρίζει πίσω, στην 23η Ιουλίου 2018. Στην ημέρα που μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά οδήγησε σε μαρτυρικό θάνατο 104 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες. Οχτώ χρόνια μετά την εθνική αυτή τραγωδία η φωτιά συνεχίζει να «καίει» στις ζωές εκείνων που κατάφεραν να δραπετεύσουν απο την κόλαση.

Η Κάλλι Αναγνώστου, εγκαυματίας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, μιλάει στον «Ε.Τ.»

Ακόμη και σήμερα, οι επιζώντες δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι εκείνη την καταστροφική ημέρα ήταν αβοήθητοι. Μέσα στο χάος που προκλήθηκε από τους λανθασμένους χειρισμούς, την απουσία συντονισμού και την ασυνενοησία των Αρχών πάλευαν μόνοι τους να γλιτώσουν από τις φλόγες που

κατέτρωγαν τα πάντα στον διάβα τους, σπίτια, αυτοκίνητα, δέντρα. «Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο εκκένωσης, καμία ενημέρωση», κατήγγειλαν από την πρώτη στιγμή με τα τραύματα βαθιά χαραγμένα μέσα τους.

«Εαν οι αρμόδιοι είχαν λειτουργήσει απο την πρώτη στιγμή ως όφειλαν, πιθανότατα να μην είχαμε αυτή τη τραγική κατάληξη με τους 120 νεκρούς -οι 16 είναι αταυτοποίητοι- και τα δεκάδες ζωντανά θύματα», αναφέρει στον «Ελεύθερο Τύπο» η Κάλλι Αναγνώστου, εγκαυματίας και πρόεδρος του

Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από το Μάτι. «Οι υπεύθυνοι δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη», τονίζει προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε ποτέ κανενός είδους μεταμέλεια απο την πλευρά τους. Είναι τρομερό το γεγονός ότι παρά τη μεγάλη αυτή τραγωδία αυτοί που μπήκαν στη φυλακή ζητούν ελάφρυνση των ποινών, ενώ οι υπόλοιποι υπεύθυνοι με την εξαγορά της ποινής τους κυκλοφορούν αναμέσά μας».

Για την κ. Αναγνώστου «το τραύμα, τόσο το ψυχικό όσο και το σωματικό, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ». Οπως λέει χαρακτηριστικά, «πάντοτε θα είναι ανοιχτό και πάντοτε θα είναι μαζι μας. Μας ακολουθεί, όπως ακολουθούμε και εμείς την πορεία του».

Την ημέρα της τραγωδίας είδε τις φλόγες να περικυκλώνουν το Μάτι. Μέσα σε λίγα λεπτά πλησίασαν το σπίτι της. Μαζί με τον ανήλικο γιο της κατάφεραν να φτάσουν έως τη θάλασσα και να σωθούν. Η ίδια υπέστη σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού σε όλη τη δεξιά πλευρά του κορμιού της και νοσηλεύθηκε για ένα μεγάλο διάστημα σε νοσοκομεία της Αθήνας.

«Κάηκα σχεδόν ολόκληρη», λέει περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της. Το τραύμα, όπως σημειώνει «είναι εξαιρετικά επώδυνο και δεν αποκαθίσταται. Το μόνο που μπορεί και γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η σωστή φροντίδα του για να μη δυσχεραίνεται

η κατάσταση των εγκαυμάτων και η συνολική σωματική εικόνα. Τα εγκαύματα επηρεάζουν ολοκληρωτικά τη λειτουργία του σώματος, τόσο κινητικά, δερματικά, νευρολογικά όσο και παθολογικά».

Δυστυχώς, συνεχίζει, «δεν υπάρχει αρκετή γνώση όσον αφορά στο τι τελικά είναι το έγκαυμα και πώς θα έπρεπε κανείς να το διαχειριστεί. Ακόμη και σε κοινωνικό επίπεδο είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο. Το να είσαι εγκαυματίας σε μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς είναι είναι επώδυνο».

Πρόσφατα ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική προσέφυγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση νέων στοιχείων. Ζητά απαντήσεις σχετικά με ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης στον οποίο,

σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα. Καθώς και να πέσει φως στις διαδικασίες καταγραφής, ταυτοποίησης και διαχείρισης των σορών της τραγωδίας. Για τους συγγενείς των θυμάτων και τους εγκαυματίες η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής στους νεκρούς.

«Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Το γεγονός οτι υποβάλαμε αναφορά στον Αρειο Πάγο αποδεικνύει γιατί δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Η φημολογία για την ύπαρξη του ομαδικού τάφου στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης υπήρχε. Χρόνια τώρα ζητούσαμε να γίνει η διερεύνησή του. Οπότε φτάσαμε στο σημείο να αναζητήσουμε οι ίδιοι στοιχεία.

Προφανώς δεν υπολογίστηκαν ποτέ όλα τα δεδομένα που αφορούν την υπόθεση, τα γεγονότα, την αλήθεια μας και αυτό εννοείται οτι δεν μας δικαιώνει».

Κατά τη σημερινή μαύρη επέτειο από τη φονική πυρκαγιά, θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις μνήμης, με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο Κόκκινο Λιμανάκι. Θα ακολουθήσει το «προσκλητήριο νεκρών» και στη συνέχεια ο «δρόμος της φωτιάς» προς το Μάτι.

«Να θυμόμαστε τι συνέβη»

«Να θυμόμαστε το τι συνέβη εκείνη την ημέρα» είναι το μήνυμα της κ. Αναγνώστου. «Οχι με εκδικητικό τρόπο αλλά και ούτε επειδή ενδιαφέρει το προσωπικό βίωμα και το όποιο προσωπικό “δράμα”. Μας ενδιαφέρει η αποκατάσταση της αλήθειας για την τιμή των νεκρών μας και για την τιμή του

βιωματός μας. Παρότι δυστυχώς ούτε οι νεκροί μας θα ξαναγυρίσουν, ούτε εμείς θα γίνουμε ποτέ ξανά καλά, ωστόσο μέσα από την αναγνώριση όλων αυτών μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ως κράτος, ως Πολιτεία, ως κοινωνία και ως άνθρωποι».https://www.eleftherostypos.gr/