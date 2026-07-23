Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικόλαος Καλογεράκης έχει ξεπεράσει τις 20.000 αναφορές στο ερευνητικό του έργο σύμφωνα με το Google Scholar

Ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει ξεπεράσει τις 20.000 αναφορές (citations), από άλλους ερευνητές στο δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar, το οποίο κατά τον Ιούλιο του 2026 εμφανίζει 22.587 (h-index 83).

Η εξαιρετική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Λίγα λόγια για τον Ομότιμο Καθηγητή Νικόλαο Καλογεράκη:

Ο Νικόλαος Καλογεράκης είναι Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημικής Μηχανικής στην Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) από το Πανεπιστήμιο McGill (Μόντρεαλ, Καναδάς) και

Διδάκτορας (Ph.D.) του Πανεπιστημίου του Τορόντο (Καναδάς). Υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Μπάφαλο (SUNY Buffalo, ΗΠΑ) και στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι (Καναδάς), όπου εξελίχθηκε ταχύτατα σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας. Το 1997 επέστρεψε στην Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του American University of Sharjah (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Σήμερα είναι, επίσης, συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Γεωενέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/FORTH), στα Χανιά. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για δύο θητείες και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη βιοχημική μηχανική και την περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, με έμφαση στις τεχνολογίες βιοαποκατάστασης και φυτοαποκατάστασης για την αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών, στην προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου

περιβάλλοντος (πετρελαιοκηλίδες και θαλάσσια απορρίμματα), στα καινοτόμα συστήματα οξυγόνωσης (τεχνολογίες νανοφυσαλίδων) και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, καθώς και στη μαθηματική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών διεργασιών.

Έχει επιδείξει ιδιαίτερα επιτυχημένη δραστηριότητα στην προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης, συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Επί του παρόντος, η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Καλογεράκη συμμετέχει

σε τρία ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, είναι συντονιστής του έργου “nanoBT” στο πλαίσιο του προγράμματος ERA-MIN2, ενώ διετέλεσε συντονιστής του μεγάλου έργου “KILL*SPILL”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007–2011), καθώς και Sherpa στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs) κατά την περίοδο 2013–2015.

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