Ηράκλειο:Αναλύθηκαν εκτενώς ξανά οι θέσεις του Δήμου Χερσονήσου για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού

Τις θέσεις του Δήμου Χερσονήσου αναφορικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού παρουσίασε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης στη διάρκεια πολιτικής συζήτησης – εκδήλωσης με θέμα «Το Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λιμένα Χερσονήσου και διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε συνεργασία με την Τοπική Οργάνωση Χερσονήσου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Δήμαρχος ανέλυσε τις παρατηρήσεις του Δήμου επί του επικαιροποιημένου σχεδίου της ΚΥΑ ΕΧΠ‑Τ, επισημαίνοντας ότι η μονομερής τροποποίηση της ΚΥΑ χωρίς αντίστοιχη επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «δεν αποτελεί ορθή αντιμετώπιση»,

καθώς αποσυνδέει τον χωροταξικό σχεδιασμό από την αναγκαία επιστημονική τεκμηρίωση. Υπογράμμισε ότι η κατάταξη των Δημοτικών Ενοτήτων δεν αποτυπώνει τα πραγματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς η γενικευμένη χρήση δεικτών όπως κλίνες ανά έκταση ή ανά κάτοικο οδηγεί σε

στρεβλή εικόνα. Ο Δήμος επανέλαβε τη σαφή διαφωνία του με την κατάταξη των Δ.Ε. Χερσονήσου και Μαλίων στην κατηγορία Α «Ελεγχόμενης Ανάπτυξης» και της Δ.Ε. Γουβών στην κατηγορία Β «Αναπτυγμένων Περιοχών». Ο Δήμαρχος τόνισε επίσης ότι η νέα ΚΥΑ καταργεί τη δυνατότητα

μεταβολής της κατάταξης σε επίπεδο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, η οποία υπήρχε στο κείμενο του 2024, περιορίζοντας πλέον κάθε αλλαγή αποκλειστικά στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε δυσμενής για τον τοπικό σχεδιασμό.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια να προηγηθούν της θεσμοθέτησης του ΕΧΠ‑Τ, ώστε το εθνικό πλαίσιο να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, καθώς και στην ανάγκη ολοκλήρωσης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές Natura

2000. Επεσήμανε ότι οι νέες απαιτήσεις ελάχιστου εμβαδού γηπέδου για ανέγερση ξενοδοχείων ευνοούν μεγάλες επενδύσεις και αποκλείουν μικρότερες ιδιοκτησίες, ενώ στάθηκε θετικά στις νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη

συνοχή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, τόνισε ότι το μοντέλο All Inclusive δημιουργεί σοβαρές πιέσεις στις μικρές επιχειρήσεις, την εστίαση και τη διασκέδαση, και πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή από την Πολιτεία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για την επόμενη δεκαετία, ο Δήμαρχος παρουσίασε την πρόταση χωροθέτησης ενός Δημοτικού Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και τη δημιουργία Data Center που θα υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Συνέδεσε τις πρωτοβουλίες αυτές με το όραμα για τον βιώσιμο τουρισμό του 2030, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία,

η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης.

Υπογράμμισε ότι αν το πλαίσιο παραμείνει ως έχει καθοριστεί, χωρίς τις αναγκαίες διορθώσεις, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της Φέρουσας Ικανότητας ως βασικού δείκτη για την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής, στη συμφωνία του Δήμου με τις προβλέψεις για διαχείριση υδατικών πόρων, ανακύκλωση και αφαλάτωση, καθώς και στην ανάγκη υποχρεωτικής

εγκατάστασης υδατοδεξαμενών σε νέες τουριστικές υποδομές. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρόβλεψη απαγόρευσης κατασκευών στη ζώνη 0–25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ πρότεινε η διερεύνηση έργων προστασίας ακτών να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης παράκτιας

ζώνης από τον Δήμο σε συνεργασία με τους φορείς. Επισήμανε ακόμη τη μεγάλη αναγκαιότητα υλοποίησης μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου με τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί έναν σύγχρονο, βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό, με ισόρροπη ανάπτυξη οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, προστασία του παράκτιου χώρου, ενίσχυση της ενδοχώρας και του αγροτικού στοιχείου, καθώς

και επέκταση της τουριστικής περιόδου. Υπενθύμισε τέλος ότι ο Δήμος βρίσκεται ήδη στη διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής για το Τουριστικό Brand Προορισμού «Χερσόνησος 2030», με στόχο έναν ανταγωνιστικό και ανθεκτικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης.