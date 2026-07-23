Νέα χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Μαλεβιζίου

Μία ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για τον Δήμο Μαλεβιζίου αποτελεί η έγκριση τριών προτάσεων που είχε καταθέσει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας.

Η επιτυχία αυτή μεταφράζεται σε συνολική χρηματοδότηση ύψους 2.000.000 ευρώ, η οποία θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή και διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατοντάδων αγροτών και κτηνοτρόφων του Δήμου.

«Η έγκριση και των τριών προτάσεων που καταθέσαμε και η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία για τον Δήμο Μαλεβιζίου και δικαιώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται από τη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες μας.

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας και οι άνθρωποι της παραγωγής αξίζουν σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές που θα διευκολύνουν την καθημερινή τους εργασία.

Με τα έργα αυτά βελτιώνουμε ουσιαστικά την πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μειώνουμε το κόστος και τον χρόνο μετακίνησης, ενισχύουμε την ασφάλεια των παραγωγών και δημιουργούμε καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου μας.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με αφορμή την εξασφάλιση της νέας χρηματοδότησης.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν είναι οι εξής:

• Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη Ροδιά – Μάραθος, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

• Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

• Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Τυλίσου, Γωνιών και Κεραμουτσίου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, καθώς θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το αγροτικό οδικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη, ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στις καλλιέργειες, τις κτηνοτροφικές μονάδες και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η βελτίωση των υποδομών θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων, ενώ παράλληλα δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στον τόπο τους.

Η έγκριση των τριών προτάσεων αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου και της στρατηγικής επιλογής της δημοτικής αρχής να διεκδικεί και να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών.