ΡΕΘΥΜΝΟ

Το Αμάρι αναδεικνύει τον γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης στο πλαίσιο του 11ου Amari Green Festival και της διάκρισης «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026»-Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Δύο ξεχωριστές γαστρονομικές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στην αυθεντική κρητική διατροφή και την τοπική γαστρονομική παράδοση, θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Ιουλίου, στο Κτήμα Πάνακρον στο Αμάρι, στο πλαίσιο του 11ου Amari Green Festival και της σημαντικής διάκρισης της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026.

Τις δράσεις υλοποιεί το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συνεργασία τοπικών φορέων, πολιτιστικών συλλόγων και επαγγελματιών της εστίασης, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κρητικής γης, τα τοπικά προϊόντα και τις γαστρονομικές παραδόσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

To Σάββατο 25 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην παρασκευή της παραδοσιακής στριφτής πίτας (σαρικόπιτας), από τα πλέον χαρακτηριστικά εδέσματα της κρητικής κουζίνας. Τοπικά νοικοκυριά και πολιτιστικοί σύλλογοι του Αμαρίου θα παρουσιάσουν την τέχνη της παρασκευής της, χρησιμοποιώντας τοπικά τυριά και αυθεντικές συνταγές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Παράλληλα, θα παρασκευαστούν παραδοσιακά πιάτα και σαλάτες με βάση τα άγρια χόρτα της Κρήτης, αναδεικνύοντας τη μοναδική βιοποικιλότητα και τον διατροφικό πλούτο της περιοχής. Η δράση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Σωματείου Εστίασης Ρεθύμνου, του Δικτύου Ιδαίων – Γεωπάρκο Ψηλορείτη και άλλων τοπικών φορέων και απευθύνεται τόσο στους επισκέπτες του φεστιβάλ όσο και σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου θα παρουσιαστούν συνταγές όπως τσιγαριαστά χόρτα, σφουγγάτο, γιαχνί και άλλες δημιουργίες με υλικά όπως λάπαθα, βλίτα, γαλατσίδες και πολλά ακόμη εδώδιμα χορταρικά, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της κρητικής διατροφής και της μεσογειακής γαστρονομίας. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, δήμους, το Σωματείο Εστίασης Ρεθύμνου και άλλους τοπικούς φορείς.

Οι δύο εκδηλώσεις αποτελούν μέρος των δράσεων που υλοποιούνται με αφορμή τη διάκριση της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026, συμβάλλοντας στην προβολή της τοπικής αγροδιατροφικής παραγωγής, της αυθεντικής κρητικής κουζίνας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Βίντεο για την Γαστρονομική Περιφέρεια:

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Team Πολ. Κρήτης
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