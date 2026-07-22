Ομογενείς νέοι από την Αυστραλία στο Ρέθυμνο

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «Θεομήτωρ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου φιλοξενήθηκε, τις ημέρες αυτές, ομάδα νέων ομογενών από την Αυστραλία, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κρήτη στο πλαίσιο του επικειμένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, το οποίο θα λάβει χώρα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.

Οι εν λόγω νέοι, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο και τους επιτελείς τους, επισκέφθηκαν προσκυνηματικά, την Κυριακή, 19η Ιουλίου 2026, την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου, όπου μετείχαν στη Θεία Λειτουργία και ξεναγήθηκαν στους χώρους της Ιεράς Μονής.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, συναντήθηκαν, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, με τον Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, ο οποίος μίλησε στα παιδιά για την εφετινή επέτειο συμπλήρωσης 160 ετών από την Αρκαδική Εθελοθυσία και τους ευχήθηκε πάντοτε να διακρατούν τις ρίζες, την πίστη, τον πολιτισμό και την αγάπη τους στην Πατρίδα.

Ο Πρόεδρος και η νεολαία προσέφεραν στον Σεβασμιώτατο αναμνηστικά δώρα και έλαβαν ευλογίες από την Ιερά Μονή Αρκαδίου, ενώ, στους χώρους του Κέντρου «Θεομήτωρ» χόρεψαν πολύ όμορφα κρητικούς παραδοσιακούς χορούς.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου