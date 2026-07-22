Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βίντεο τον έχει καταγράψει για τελευταία φορά ζωντανό να είναι με ένα άτομο – Τα τρία σενάρια

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει στη διάθεσή της βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει το ποινικολόγο το βράδυ πριν τη δολοφονία του – Ερευνάται αν υπήρχε και τρίτο άτομο

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από την τελευταία νύχτα που ήταν ζωντανός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ., αποτελώντας κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα για τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, το υλικό από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον ποινικολόγο το βράδυ της Δευτέρας (20/7) να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε πάρκινγκ απέναντι από το γραφείο του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το κτίριο.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και μια δεύτερη φιγούρα να κινείται κοντά του, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε ολόκληρη την περιοχή – από την πλατεία Βικτωρίας έως το τέλος της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και επαγγελματίες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το σενάριο εμπλοκής περισσότερων του ενός δραστών. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί οι τελευταίες επαφές και τα ραντεβού του ποινικολόγου πριν από τη δολοφονία του.

Τα σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία

Μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας αναφέρθηκε στα τρία επικρατέστερα σενάρια για την άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

Όπως εξήγησε, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών διερευνούν τρεις βασικές εκδοχές: «Σενάριο πρώτο: Κάποια πολύ προσωπική του, ιδιωτική του επαφή και κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά και έγινε αυτό. Δεύτερον, κάποια υπόθεσή του, κάποια μεγάλη, τρανταχτή

ενδεχομένως ή κάποια κρυφή του υπόθεση, ερευνάται και αυτό. Και το τρίτο, η ληστεία όπου έχει μόνο ένα σημείο, που λείπει το κινητό του», ανέφερε ο κ. Μπαλάσκας.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Επιτρέψτε μου να σας πω, όσο περίεργο ή παράξενο και αν ακουστεί αυτό που θα πω, ότι για το δικό μας IQ και για το Ανθρωποκτονιών δεν είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή του Σταύρου. Όσο και αν σας ακούγεται, όπως σας ακούγεται, η ουσία είναι, ότι

είναι πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα σε δημόσιο πρόσωπο, σε θεσμικό παράγοντα, διότι ο Σταύρος είναι νομικός και σε έναν άνθρωπο κατά βάση αθώο, ο οποίος βρέθηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του, νεκρός με πάρα πολλά χτυπήματα, τα περισσότερα στο κεφάλι και στον κορμό από κλωτσιές. Ας μείνουμε σε αυτά, γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά και η υπόθεση χρειάζεται λεπτότητα».

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα, σε μια λίμνη αίματος και με σοβαρά τραύματα.

Τη σορό του βρήκαν οι δύο ανήλικες δίδυμες κόρες του, οι οποίες μαζί με συγγενικό του πρόσωπο πήγαν στο γραφείο για να τον αναζητήσουν, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του. Ο θυρωρός άνοιξε την πόρτα και τα παιδιά αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο ποινικολόγος δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό. Οι αστυνομικοί εκτιμούν, ότι ο δράστης τον γρονθοκόπησε επανειλημμένα στο κεφάλι, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να τον χτύπησε πάνω σε έπιπλο.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι του γραφείου, το οποίο χρησιμοποιούσε κατά διαστήματα για διανυκτέρευση.

Γείτονες, πελάτες και φίλοι δηλώνουν σοκαρισμένοι από τον θάνατο του γνωστού δικηγόρου, περιγράφοντάς τον ως ευγενικό και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο. Όπως αναφέρουν, ο Σταύρος Γεωργίου σχεδίαζε να φύγει σύντομα για διακοπές με τις δύο κόρες του στο Καρπενήσι.