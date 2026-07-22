Φοιτητική στέγη: Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για ενοικίαση και αγορά κατοικίας από φοιτητές

Με την έναρξη αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας, η ΠΟΜΙΔΑ συμβουλεύει γονείς και φοιτητές να αποφύγουν τον πανικό και να αναζητήσουν σπίτι ψύχραιμα, εξετάζοντας και περιοχές κοντά, για καλύτερες τιμές και περισσότερες επιλογές.

Με την έναρξη της περιόδου αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα πανεπιστημιακά κέντρα, χιλιάδες οικογένειες προετοιμάζονται για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Πολλοί γονείς, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές τους δυνατότητες, εξετάζουν αντί της ενοικίασης την αγορά κατοικίας, τόσο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των παιδιών τους όσο και ως επενδυτική επιλογή.

Με αφορμή τη νέα φοιτητική σεζόν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) επαναφέρει τις συστάσεις της προς φοιτητές, γονείς και ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το πρώτο μήνυμα προς τους νέους φοιτητές και τους γονείς τους είναι να αποφύγουν τον πανικό των πρώτων ημερών μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Όπως τονίζεται, δεν είναι απαραίτητο να ενοικιαστεί άμεσα κατοικία, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν αμέσως και η ψύχραιμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης καλύτερης επιλογής.

Η Ομοσπονδία συνιστά να μην περιορίζεται η αναζήτηση μόνο στις περιοχές γύρω από τις σχολές. Μερικές στάσεις μέσων μεταφοράς μπορούν να μειώσουν αισθητά το ύψος του ενοικίου και να διευρύνουν τις διαθέσιμες επιλογές.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σωστή οργάνωση της διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην δεσμεύονται με το πρώτο σπίτι που βλέπουν, αλλά όταν εντοπίσουν κατοικία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό τους, να κινηθούν γρήγορα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Αν ζητηθεί υπερβολικό μίσθωμα, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να αποφεύγεται η αποδοχή του, καθώς σε μικρή απόσταση μπορεί να βρεθεί ανάλογη κατοικία με χαμηλότερο κόστος. Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει νομοθετικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή τον αριθμό των προκαταβολών, γεγονός που απαιτεί προσοχή στους όρους της μίσθωσης.

Πρακτικές συμβουλές για φοιτητές και γονείς

Ως λύση μείωσης του κόστους, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει τη συγκατοίκηση. Τα μεγαλύτερα διαμερίσματα κοστίζουν συνήθως λιγότερο ανά άτομο, ενώ το φοιτητικό επίδομα για συγκατοίκηση είναι υψηλότερο από εκείνο για μεμονωμένη μίσθωση.

Πριν την τελική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά την κατάσταση του ακινήτου. Αν η πρώτη επίσκεψη γίνει βράδυ, συνιστάται δεύτερη επίσκεψη την ημέρα για καλύτερη εκτίμηση του χώρου και της περιοχής.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει τη σημασία της υπογραφής έγγραφης σύμβασης τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον γονέα. Επιπλέον, δεν πρέπει να καταβάλλεται κανένα ποσό πριν επιβεβαιωθεί ότι το άτομο που ζητεί την πληρωμή είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

Η ΠΟΜΙΔΑ προειδοποιεί για τα λεγόμενα «γραφεία πληροφοριών» που ζητούν προκαταβολές για να βρουν κατοικία, καθώς πολλές φορές παρέχουν παρωχημένες ή ανακριβείς πληροφορίες. Αντίθετα, προτείνει συναλλαγές μόνο με επίσημα μεσιτικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου και την παράδοση του ακινήτου.

Οδηγίες προς ιδιοκτήτες

Η ΠΟΜΙΔΑ απευθύνει συστάσεις και στους ιδιοκτήτες κατοικιών, προτρέποντάς τους να συμβουλεύονται τον «Οδηγό του Ιδιοκτήτη» και να δίνουν προτεραιότητα στην επιλογή αξιόπιστου μισθωτή αντί του υψηλότερου ενοικίου. Επίσης, συνιστά τη χρήση ειδικών υποδειγμάτων μισθωτηρίων για φοιτητικές μισθώσεις, τα οποία διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της ή από τα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Η Ομοσπονδία ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να ασφαλίζουν άμεσα τα ακίνητά τους, επισημαίνοντας ότι έχει δημιουργήσει ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει φυσικές καταστροφές, ατυχήματα και ζημιές από ανεύθυνη ή κακόβουλη συμπεριφορά.

Τι να προσέξουν όσοι εξετάζουν αγορά κατοικίας

Για τους γονείς που σκέφτονται την αγορά αντί της ενοικίασης, το βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά (προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ) και Ηλία Παπαγεωργιάδη (αναλυτή αγοράς ακινήτων – επενδυτή), από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, συγκεντρώνει όλα τα βασικά ζητήματα που αφορούν την αγορά, τη μίσθωση και την πώληση κατοικίας, από τη φορολογία έως τα νομικά και πολεοδομικά θέματα.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι καθοριστικός παράγοντας είναι η σωστή επιλογή τοποθεσίας, με βάση την εργασία, τις ανάγκες και τις προοπτικές του αγοραστή. Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή κατάλληλου μεγέθους κατοικίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά την οικογένεια.

Ακολουθούν ζητήματα όπως η παλαιότητα, οι ανάγκες ανακαίνισης και η ενεργειακή αναβάθμιση, που απαιτούν τη συνδρομή ειδικών. Υπενθυμίζεται ότι από το 2030 και το 2033 δεν θα επιτρέπεται η νέα ενοικίαση ή πώληση κατοικιών ενεργειακής κλάσης Ζ ή Η χωρίς προηγούμενη αναβάθμιση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενεργειακή κλάση, καθώς η μόνωση, η θέρμανση, ο ηλιακός θερμοσίφωνας και ο φωτισμός επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος και τη μελλοντική αξία του ακινήτου. Οι συγγραφείς εξετάζουν επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε ορόφου, τη σημασία των βοηθητικών χώρων, τη διαχείριση της πολυκατοικίας, τα κοινόχρηστα και τις σχέσεις με τους συνιδιοκτήτες.