Συντονισμένη τροχονομική δράση στο Ρέθυμνο

Ελέγχθηκαν -420- οχήματα εκ των οποίων ακινητοποιήθηκαν -32- και βεβαιώθηκαν -199- παραβάσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων,

καθώς και για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιούνται συντονισμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Κρήτης, ενόψει και των αυξημένων μετακινήσεων κατά τη θερινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών, χθες (21/07/2026) συγκροτήθηκαν μικτά συνεργεία ελέγχων από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου με τη συνδρομή Υπηρεσιών Τροχαίας και Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Κρήτης, πραγματοποιώντας τροχονομικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές του Ρεθύμνου.

Συνολικά:

 ελέγχθηκαν -420- οχήματα

 ακινητοποιήθηκαν -32- οχήματα και

 βεβαιώθηκαν -199- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. οι οποίες αφορούσαν :

• -22- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

• -20- για μη χρήση προστατευτικού κράνους

• -28- για υπερβολική ταχύτητα

• -15- για αντικανονικούς ελιγμούς

• -2- για χρήση κινητού τηλεφώνου

• -22- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

• -3- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

• -10- παραβάσεις ΚΤΕΟ

• -3- παραβάσεις για Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.)

• -74- λοιπές παραβάσεις

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης και στοχεύουν τόσο στην ασφαλή μετακίνηση των χρηστών του οδικού δικτύου, όσο και στην αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.