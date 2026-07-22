Εποικοδομητική συνάντηση του Συλλόγου ΗΡ.Υ.Δ.Α. με εκπροσώπους της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας θεσμικών συναντήσεων του Συλλόγου ΗΡ.Υ.Δ.Α. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Διευθύντρια Συντονισμού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κ. Μαρία Τσίγκου, και από το τμήμα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων η κ. Μαριλένα Μανιωράκη.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή πρόθεση να εξεταστούν οι πραγματικές ανάγκες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν με σαφήνεια οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, τόσο στη διαδικασία διάγνωσης όσο και στη διαχείριση της καθημερινότητας. Τονίστηκε η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, με

περισσότερες θέσεις παιδοψυχιάτρων και με κίνητρα που θα καταστήσουν τις θέσεις αυτές ελκυστικές. Επισημάνθηκε επίσης ότι η Κλινική πρέπει να λειτουργεί με διευρυμένο ρόλο, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στην οικογένεια μέσα από διεπιστημονική ομάδα, ώστε η φροντίδα να μην περιορίζεται στη νοσηλεία αλλά να καλύπτει το σύνολο των αναγκών.

Συζητήθηκε η ενίσχυση του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερα παιδιά σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μοντέλο του οικογενειακού θεραπευτή, ενός επαγγελματία που συνεργάζεται με την οικογένεια στο φυσικό της περιβάλλον και

συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους θεραπευτές. Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς και μπορεί να προσφέρει ουσιαστική καθοδήγηση, αναδεικνύοντας τις πραγματικές ανάγκες και μειώνοντας την πολυπλοκότητα που συχνά εμφανίζεται.

Έγινε εκτενής συζήτηση για τα οδοντιατρικά περιστατικά που απαιτούν μέθη ή γενική αναισθησία, καθώς σήμερα το ΠΑΓΝΗ εξυπηρετεί σχεδόν ολόκληρη την Κρήτη. Ζητήθηκε η ανάπτυξη αντίστοιχων δυνατοτήτων στο Βενιζέλειο και σε άλλες δημόσιες ή συμβεβλημένες δομές. Παράλληλα,

επισημάνθηκε η ανάγκη προτεραιότητας στις διαγνωστικές εξετάσεις και στα χειρουργεία που απαιτούν αναισθησιολόγο, καθώς και η ενίσχυση των αναισθησιολογικών τμημάτων για τη μείωση των πολύμηνων αναμονών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εφαρμογή της προτεραιότητας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, με ενημέρωση όλων των νοσοκομείων για την πορτοκαλί κάρτα προτεραιότητας της 7ης ΥΠΕ. Η πολύωρη αναμονή στα επείγοντα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή απορρύθμιση σε ένα άτομο στο φάσμα

και η εφαρμογή του μέτρου αποτελεί ζήτημα αξιοπρέπειας και ασφάλειας. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη οργανωμένης υποστήριξης των γονέων από τη στιγμή της διάγνωσης, μέσα από Σχολές Γονέων που θα παρέχουν άμεση ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη και πρακτική καθοδήγηση.

Τέθηκε το ζήτημα δημιουργίας 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για γονείς και φροντιστές ατόμων με αυτισμό, καθώς υπάρχουν στιγμές έντονης πίεσης όπου μια σύντομη συνομιλία με εκπαιδευμένο επαγγελματία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Συμφωνήθηκε επίσης να επαναληφθεί η δράση προληπτικής φροντίδας υγείας των φροντιστών στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου, ώστε οι γονείς να μπορούν μέσα σε μία ημέρα να

πραγματοποιούν βασικές εξετάσεις. Η παραμέληση της υγείας των φροντιστών αποτελεί υπαρκτή πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα φροντίδας των παιδιών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση να συνεχιστεί ο διάλογος πάνω σε συγκεκριμένες λύσεις και με αμοιβαία αναγνώριση της ανάγκης για ένα σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των ατόμων στο φάσμα και των οικογενειών τους. Ευχαριστούμε θερμά την κ. Τσίγκου και την κ. Μανιωράκη για την παρουσία τους και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη συζήτηση.