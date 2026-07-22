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Τροχαίο στον Καλαθά Χανίων – Εγκλωβισμός εξηνταπεντάχρονου τουρίστα

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Άγιο είχε ένας εξηνταπεντάχρονος τουρίστας, ο οποίος βρέθηκε ακινητοποιημένος μέσα στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε στην τουριστική περιοχή Καλαθάς στον Δήμο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο οδηγός φέρεται να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και τροχαία, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πάντως, ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με το περιβάλλον.

Σοκ υπέστη και ζευγάρι τουριστών, αφού το ατύχημα έγινε τη στιγμή που ο νεαρός έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του.https://www.ertnews.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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