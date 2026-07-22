Ηράκλειο : Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κλοπές οχημάτων

Συνελήφθησαν -2- ανήλικοι αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κλοπές οχημάτων στο Ηράκλειο

Εξιχνιάστηκαν -4- περιπτώσεις και συνελήφθη ακόμα ένας αλλοδαπός για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Συνελήφθησαν χθες (21.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού δύο (2) ανήλικοι αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κλοπή και ακόμα ένας 50χρονος ομοεθνής τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε περιοχές του Δήμου Φαιστού, προέκυψε ότι δύο ανήλικοι αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 20.07.2026 είχαν αφαιρέσει από χώρους στάθμευσης, δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλη μοτοσυκλέτα και μοτοποδήλατο.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (21.07.2026) εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικοι να επιβαίνουν σε ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων και σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αφού ακινητοποιήθηκαν συνελήφθησαν.

Αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στου παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.