Ανακοίνωση της συλλογικότητας SAVE FALASARNA

“Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα ή αλλιώς τι απέγινε η προστασία των ακτών και ειδικά Λαφονησίου, Μπάλου και Φαλασάρνας;

«Όταν λέμε ότι μπαίνει τάξη στον αιγιαλό και τις παραλίες το εννοούμε! Όσοι παρανομούν στις παραλίες θα μας βρουν απέναντι τους».Σε κάθε περιστατικό παρανομίας θα μας βρίσκουν απέναντι, με ταχύτητα και αποφασιστικότητα.»

Τα παραπάνω έλεγε ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νυν Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στις 5/6/2024.

Και όσον αφορά την περιοχή μας δήλωνε στις 28/09/2023 η γνωστή σε όλους μας βουλευτίνα Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη:

«Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι 3 κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι οποίες αφορούν στον “Καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής προστασίας της βιοποικιλότητας και έγκριση Σχεδίου Δράσης” για τις περιοχές του Λαφονησίου, των Φαλασάρνων και του Μπάλου – Γραμβούσας.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με στόχο να προστατεύσουμε και να διαχειριστούμε ορθολογικά και αειφορικά αυτές τις τρεις πολύ σημαντικές περιοχές για την προστασία του περιβάλλοντος και για την οικονομία του τόπου μας.

Ήταν επιβεβλημένο να μπουν κανόνες για όλους από το ελληνικό δημόσιο και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να αναγεννηθεί το περιβάλλον και να προστατευτεί ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των παγκοσμίως γνωστών τουριστικών προορισμών, ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς.»

Και όντως με τις υπουργικές αποφάσεις αυτές και με την δράση αυτοδιοίκησης και πολιτών η εικόνα στους τρεις αυτούς πόλους έλξης της περιοχής μας είχε βελτιωθεί. Μείωση ομπρελοκαθισμάτων, μείωση jet ski, έφυγαν οι 4τροχες γουρούνες, σταμάτησαν περιοχές Natura να γίνονται παρκινγκ κ.α.. Και κυρίως φαινόταν να έμπαινε φρένο στα σχέδια για χτίσιμο φαραωνικού τουριστικού χωριού πάνω στην παραλία!!!

Με ανησυχία παρατηρούμε ότι το φετινό καλοκαίρι επιστρέφουμε, με γοργά βήματα, στο καθεστώς καταπάτησης, ανομίας και κατασπατάλησης αυτού του «δώρου» που έδωσε η φύση στην περιοχή μας. Μια σημείωση για όσους δεν γνωρίζουν. Το διακύβευμα ήταν και είναι ο δημόσιος χαρακτήρας και η προστασία του περιβάλλοντος γενικά αλλά και πιο ειδικά σε 3 εμβληματικούς τόπους-ακτές παγκοσμίας φήμης. Λαφονήσι,

Μπάλος και Φαλάσαρνα είναι, σύμφωνα με τους άνω των 1 δις χρηστών της μεγαλύτερης τουριστικής πλατφόρμας, του Tripadvisor, ανάμεσα στις 20 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026! Άλλη περιοχή, με τέτοιες ακτές, με τέτοια χαρακτηριστικά δεν υπάρχει στην συγκεκριμένη λίστα σε ολόκληρο τον πλανήτη!!!

Κι όμως στην Φαλάσαρνα, στην οποία δραστηριοποιούμαστε, Κυβέρνηση, Δήμος και υπηρεσίες επιτρέπουν να μετατρέπεται ξανά από εμβληματικός πόλος έλξης σε πεδίο κερδοφορίας για λίγους, καθώς:

• Μια βδομάδα μετά τις καταγγελίες μας για παράνομη καταπάτηση άνω του 70-80% της κεντρικής παραλίας (ενώ ο νόμος λέει έως 30%), για συστηματική υπέρβαση των ορίων του ήχου και για το μπάχαλο της ανυπαρξίας αδειών για τις επιχειρήσεις, δεν φαίνεται να ίδρωσε το αυτί κανενός.

• Με έκπληξη βλέπουμε σε κοινή ανακοίνωση των Δήμων Καντάνου – Σελίνου και Κισσάμου ότι μάλλον σκόπιμα και με κυβερνητική κατεύθυνση δεν ανανεώνεται το καθεστώς προστασίας που προέβλεπαν οι διετής διάρκειας υπουργικές αποφάσεις του Σεπτεμβρίου του 2023.

• Τις υποψίες μας αυτές επιβεβαιώνουν έγγραφα του ΥΠΕΝ, που εστάλησαν στις αρχές του έτους, προς τους Δήμους Καντάνου-Σελίνου και Κισσάμου όπως και προς την κτηματική υπηρεσία Χανίων που χοντρικά λένε αγνοήστε τις περιβαλλοντικές μελέτες όσον αφορά αριθμό ομπρελοκαθισμάτων, jet ski κοκ, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα Προεδρικά Διατάγματα.

Και κάπως έτσι ομπρελοκαθίσματα αυξάνονται (και πάλι βέβαια παράνομα) αντί να μειώνονται, jet ski για τα οποία οι περιβαλλοντικές μελέτες αλλά και οι υπουργικές αποφάσεις έλεγαν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, έχουν πολλαπλασιαστεί, τα beach bar που, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, έπρεπε να γκρεμιστούν, επεκτείνονται και μετατρέπουν μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους σε ένα απέραντο σκουπιδαριό,

το parking που δεν επιτρέπεται σε περιοχές αυστηρής προστασίας, τελικά επιτρέπεται για οχήματα έως και λεωφορεία «καλών πελατών»!

Το ερώτημα είναι συγκριμένο προς κυβέρνηση, που τυγχάνει και έχει πρωθυπουργό και κεντρικά στελέχη από τα Χανιά, αλλά και Δήμο Κισσάμου που έχει την «τιμή» να είναι ο μοναδικός παγκοσμίως που διαχειρίζεται τρεις τέτοιου ιδιαίτερου φυσικού κάλους και φήμης προορισμούς;

Τι άλλαξε σε σχέση με 2-3 χρόνια πριν στο καθεστώς προστασίας της Φαλασάρνας;

Όσοι επιχειρηματίες αυθαιρετούν και καταπατούν το κάνουν μόνοι τους ή γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζουν οι πολίτες;”

SAVE FALASARNA