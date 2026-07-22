Πέθανε η Μαίρη Λίντα: Η ζωή, η καριέρα και ο Μανώλης Χιώτης

Η γυναίκα που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή δίπλα στον Μανώλη Χιώτη, μάγεψε τον Λευκό Οίκο και τη Μαρία Κάλλας και δε φοβήθηκε να μιλήσει για τις πιο σκοτεινές πτυχές της ζωής της

Ηελληνική μουσική σκηνή έγινε ακόμα φτωχότερη. Η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, μιας από τις σημαντικότερες λαϊκές ερμηνεύτριες που ανέδειξε ποτέ η χώρα, σε ηλικία 91 ετών, προκαλεί βαθιά συγκίνηση σε συναδέλφους, φίλους και τις γενιές των ανθρώπων που μεγάλωσαν με τη φωνή της.

Με μια λαμπρή καριέρα δεκαετιών, η σπουδαία ερμηνεύτρια, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, άφησε πίσω της μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική παρακαταθήκη, παραμένοντας μέχρι τέλους, μια μορφή που ενέπνεε τον απόλυτο σεβασμό.

Από τα βαριετέ στην ιστορική συνάντηση με τον Μανώλη Χιώτη

Η σχέση της Μαίρης Λίντα με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Κάνοντας τα πρώτα της βήματα σε καλλιτεχνικά σχήματα της εποχής, σε βαριετέ και καμπαρέ, απέκτησε γρήγορα πολύτιμες εμπειρίες. Η χαρακτηριστική, γεμάτη μπρίο φωνή της, η σκηνική της άνεση και η μοναδική επικοινωνία με το κοινό, την ξεχώρισαν αμέσως.

Η πορεία της όμως άλλαξε οριστικά, όταν διασταυρώθηκε με τον Μανώλη Χιώτη.

Οι δυο τους δημιούργησαν το πιο αγαπημένο και επιδραστικό μουσικό δίδυμο της δεκαετίας του 1960. Η χημεία τους δεν περιορίστηκε στο πάλκο, αλλά εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα και έναν γάμο που διήρκεσε περίπου μία δεκαετία. Μαζί απογείωσαν το λαϊκό τραγούδι, πρωταγωνίστησαν σε αμέτρητες ταινίες του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου και χάρισαν στο κοινό διαχρονικές επιτυχίες που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα.

Η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση έγινε με το «Πικρό ποτήρι», ενώ το 1961 κέρδισε το 1ο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή».

Όταν ο Λευκός Οίκος και η Μαρία Κάλλας υπέκυψαν στη γοητεία της

Η επιτυχία της Μαίρης Λίντα δεν περιορίστηκε στα στενά ελληνικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συνεργάστηκε με τους κορυφαίους συνθέτες του τόπου, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Το σημείο καμπής για τη διεθνή της αναγνώριση ήρθε το 1964. Κατά τη διάρκεια περιοδείας στις ΗΠΑ με τον Μανώλη Χιώτη, το ζευγάρι είχε τη σπάνια τιμή να τραγουδήσει στον Λευκό Οίκο, σε ειδική εκδήλωση προς τιμήν του τότε προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Ανάμεσα στους φανατικούς θαυμαστές του ταλέντου τους συγκαταλέγονταν διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο ηθοποιός Άντονι Πέρκινς, αλλά και η παγκόσμια σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Οι σκιές στην προσωπική ζωή και η αξεπέραστη κληρονομιά

Πίσω από τη λάμψη της πίστας και τα φώτα της δημοσιότητας, η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα εύκολη. Μετά τον χωρισμό της από τον Χιώτη, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη,

με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Η ίδια, σε μια επίδειξη γενναιότητας, είχε μιλήσει δημόσια για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στον δεύτερο γάμο της, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Παρά τη σταδιακή απομάκρυνσή της από τη νύχτα, η Μαίρη Λίντα δεν έχασε ποτέ τη θέση της στην κορυφή. Στις τελευταίες της σκηνικές εμφανίσεις μοιράστηκε το πάλκο με σπουδαίες νεότερες ερμηνεύτριες, όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Γλυκερία και η Άννα Βίσση, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και το εκτόπισμά της παρέμειναν ανεξίτηλα στον χρόνο.