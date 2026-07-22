Σταύρος Γεωργίου: Έπεσε νεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό – Δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι

Ο ποινικολόγος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με αλλεπάλληλα χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι τα οποία φαίνεται πως στάθηκαν μοιραία

Με αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι φαίνεται πως δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης (21.7.26) στο δικηγορικό του γραφείο, στο κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος λειτουργούσε και ως τόπος διαμονής του.

Τα πρώτα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ποινικολόγος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με αλλεπάλληλα χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι, τα οποία φαίνεται πως στάθηκαν μοιραία.

Η αστυνομία εξετάζει αν τα τραύματα προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές ή αν χρησιμοποιήθηκε κάποιο αντικείμενο. Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να τραυματίστηκε επιπλέον πέφτοντας πάνω σε έπιπλα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί διερευνούν όλα τα πιθανά κίνητρα του δράστη και ελέγχουν αν λείπουν αντικείμενα από τον χώρο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε απόπειρα ληστείας ή άλλο κίνητρο πίσω από τη δολοφονία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που ανησύχησε την οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς να λάβουν καμία απάντηση.

Όταν οι κλήσεις τους παρέμειναν αναπάντητες, μετέβησαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και χτυπούσαν το κουδούνι, χωρίς αποτέλεσμα. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Με το άνοιγμα της πόρτας αποκαλύφθηκε η τραγική εικόνα.

Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο, ούτε ενδείξεις ότι το γραφείο είχε ερευνηθεί, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος, ο οποίος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι αναζητούσε και ο ίδιος τον αδελφό του από το μεσημέρι, χωρίς να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κατά Ζωής και των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων συνέλεξαν στοιχεία, αναζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες της δολοφονίας και την ταυτότητα του δράστη.