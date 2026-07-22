Καύσωνας: Σε ποια περιοχή άγγιξε τους 43,5°C ο υδράργυρος – Πότε αλλάζει το σκηνικό

Με τον πρώτο μίνι καύσωνα του καλοκαιριού να φτάνει στο τέλος του, ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο» ξεπερνώντας τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το σκηνικό του καιρού αλλάζει από αύριο, φέρνοντας ανάσα δροσιάς μετά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως δείχνουν οι μετρήσεις του Meteo.gr, η θερμοκρασία άγγιξε εντυπωσιακά επίπεδα, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 43 βαθμούς Κελσίου πριν ο καύσωνας υποχωρήσει. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), έως τις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης, καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας σημειώθηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μυστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς.

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στα αστικά κέντρα

Ιδιαίτερα αποπνικτική ήταν η κατάσταση στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στον Αυλώνα Αττικής η θερμοκρασία έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο κέντρο της Αθήνας συγκρατήθηκε στους 36 βαθμούς.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις, με τη Λιβαδειά να φτάνει τους 41,1 βαθμούς, τη Χαλκίδα 39,7, τη Μυτιλήνη 39,6 και την Καλαμάτα να αγγίζει τους 38,5 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή σκηνικού από αύριο

Από την Πέμπτη 23 Ιουλίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τις συνθήκες καύσωνα να υποχωρούν στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Η μέγιστη τιμή δεν θα ξεπερνά πλέον τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Κρήτη.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα περιοριστεί, ενώ οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ, τοπικά έως και 6 στα Δωδεκάνησα.

Επίσης, η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ και θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ανάλογη εικόνα προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 4 μποφόρ.