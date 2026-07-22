«Βιβλίο στο Κατώφλι σου» : Το Βιβλιολεωφορείο συνεχίζει το ταξίδι του στον Δήμο Μυλοποτάμου

Η αγάπη για το βιβλίο και η πρόσβαση στον πολιτισμό δεν γνωρίζουν αποστάσεις.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μυλοποτάμου και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, η επιτυχημένη δράση «Βιβλίο στο Κατώφλι σου» συνεχίζεται, φέρνοντας το Βιβλιολεωφορείο ακόμη πιο κοντά στους κατοίκους των κοινοτήτων του Δήμου.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, η Κινητή Βιβλιοθήκη θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:00 έως 15:00, προσφέροντας σε παιδιά και ενήλικες τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία, να γνωρίσουν νέους τίτλους και να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία μέσα από μια ξεχωριστή πολιτιστική δράση.

Καλούνται οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι τοπικοί φορείς και οι κοινότητες που επιθυμούν να φιλοξενήσουν το Βιβλιολεωφορείο στον χώρο τους να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Τύπου του Δήμου Μυλοποτάμου στο 694 747 8884, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να προγραμματιστεί η επίσκεψη στην περιοχή τους.

Με τη συνεργασία αυτή, ο Δήμος Μυλοποτάμου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και φέρνουν τον πολιτισμό δίπλα σε κάθε πολίτη.

📞 Δηλώσεις συμμετοχής: 694 747 8884

📖 Το Βιβλιολεωφορείο έρχεται στη γειτονιά σας… γιατί κάθε βιβλίο αξίζει να βρει τον αναγνώστη του