Ρέθυμνο:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Σκορδίλο Μυλοποτάμου

Το πρωί της Κυριακής, 19ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στον Όρθρο και ακολούθως τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Σκορδίλο Μυλοποτάμου, όπου τελέσθηκε και το 40ήμερο Ιερό Μνημόσυνο της μακαριστής Ελένης Σταματάκη.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο σύζυγος της μακαριστής Ελένης, Νικόλαος Σταματάκης, μίλησε με λόγους συγκινητικούς για τη σύζυγό του και προσέφερε στον Σεβασμιώτατο, ευχαριστώντας τον για την παρουσία του, συγκινητικό δώρο με φωτογραφίες της παιδικής του ηλικίας και των πρώτων βημάτων του στην Αρχιερωσύνη.

Ο Σεβασμιώτατος, με εγκάρδιους λόγους, ευχαρίστησε θερμά για το ωραίο δώρο και αναφέρθηκε στη μεγάλη εορτή των Αγίων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, ένας από τους οποίους υπήρξε ο Άγιος Ευφράτης (ή Ευφρατάς), Επίσκοπος Ελευθέρνης.

Επίσης, τόνισε το γεγονός της υποδειγματικής συμπαράστασης του Νικολάου Σταματάκη και των οικογενών του στη μακαριστή Ελένη, επισημαίνοντας ότι σε τούτους τους καιρούς η ανθρωπιά και η ευγένεια πρέπει να τιμώνται με κάθε τρόπο.

Ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση επί του τάφου της μακαριστής Ελένης Σταματάκη και πλούσια φιλοξενία από πλευράς της οικογένειας προς τους πολυπληθείς φίλους, οι οποίοι συμμετείχαν στο Ιερό Μνημόσυνο.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου