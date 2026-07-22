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Δήμος Χερσονήσου:Προκηρύχθηκε το έργο ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Μαλίων, προϋπολογισμού 3,7 εκατομμυρίων ευρώ

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου προκηρύσσει ο Δήμος Χερσονήσου για ασφαλτοστρώσεις που αφορούν στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ και αφορά το έργο «Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Μαλίων», με συνολικό προϋπολογισμό 3.742.938 ευρώ.

Το έργο δημοπρατείται μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας στο ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις οδοποιίας, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της καθημερινής μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 20 Αυγούστου 2026, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου 2026. Η κατασκευή του έργου έχει εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου και η σχετική πίστωση έχει δεσμευθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με αφορμή τη δημοσίευση της διακήρυξης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση, ένα έργο υψηλού προϋπολογισμού που θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα και την καθημερινότητα στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων. Η επένδυση είναι αρκετά υψηλή και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ θα αξιοποιηθεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο για έργα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο για τους δημότες μας».

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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