Χανιά:Σύσκεψη Αντιπεριφερειάρχη με Υπουργό για παράταση Κτηματολογίου

Σύσκεψη υπο τον Υπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Χρήστου Δερμεντζόπουλου και του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Θάνου Λίπα, έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στην Αθήνα, με πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων της Κρήτης, για την αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Κτηματολογίου, που κινδυνεύουν να θέσουν σε ομηρία τα περιουσιακά δικαιώματα πολλών χιλιάδων πολιτών στο νησί μας.

Στη σύσκεψη από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων μετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.Σέβη Βολουδάκη, ο Βουλευτής Χανίων κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Διευθυντής γραφείου της κ. Ντόρας Μπακογιάννη κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Αγάπη Μικρού και ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Ζολινδάκης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τμ Δυτικής Κρήτης κ. Βασίλης Κοντεζάκης και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κατερίνα Κλωνιζάκη.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου δεσμεύτηκε να διερευνήσει εντός της εβδομάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τη δυνατότητα εξαίρεσης των περιοχών Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου από την υποχρέωση περαίωσης της Κτηματογράφησης στις 31/12/2026 και τη δυνατότητα στη συνέχεια λήψης παράτασης της Κτηματογράφησης.

Επιπλέον το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημέρωσε για μια σειρά μέτρα που θα ληφθούν άμεσα σε σχέση με τη λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης, όπως την ενίσχυση του προσωπικού και τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω άτυπης παράτασης ενός μήνα μέχρι 3/9/2026 για την υποβολή στοιχείων σε αιτήσεις που θα έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι 3/8/2026.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Καλογερής δήλωσε ότι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση της προσπάθειας του Υπουργού για παράταση της προθεσμίας κτηματογράφησης και ενημερώνει τους πολίτες καθώς και τους επαγγελματίες (τεχνικούς και νομικούς) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που ασχολούνται με το Κτηματολόγιο, να σπεύσουν να αξιοποιήσουν έστω αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 3/9/2026, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου για αιτήσεις που θα υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσικό φάκελο μέχρι 3/8/2026.

Κλείνοντας ο κ. Καλογερής σημειώνει ότι σε συνεργασία με τους Βουλευτές, τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, το ΤΕΕ τμ. Δυτικής Κρήτης, τους Δήμους και τους λοιπούς φορείς της Π.Ε. Χανίων θα συνεχίσει την προσπάθεια για την άρτια ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στα Χανιά ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες του τόπου και των πολιτών.