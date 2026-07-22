Δήλωση Αλ. Μαρκογιαννάκη: Θετική η συνάντηση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο – «Κρίσιμη μια εκ νέου άμεση σύσκεψη με το ΥΠΕΝ»

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων και του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου, τον υφυπουργό κ. Δερμεντζόπουλο και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πρώτα από όλα είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε αυτή η συνάντηση σήμερα και ευχαριστούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου για την ανταπόκρισή του. Έγινε μια πολύ ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση σε καλό κλίμα, με το Υπουργείο και το Κτηματολόγιο να δείχνουν θετική ανταπόκριση στα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τους νομικούς και τους μηχανικούς της Κρήτης.

Για το ζήτημα της παράτασης των διαδικασιών μετά από επίμονο αίτημά μου, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα, με δεδομένη την υποχρέωση της χώρας για ολοκλήρωσή τους εντός του 2026 λόγω προθεσμιών του ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των κτηματολογικών γραφείων με επιπλέον προσωπικό, ειδικά στα Χανιά. Στη συνέχεια συζητήθηκαν λεπτομερώς τεχνικά θέματα, ενώ για το ζήτημα που έχει προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε σχέση με το ιδιοκτησιακό στην Κρήτη ζήτησα επίμονα αντίστοιχη σύσκεψη με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Επιπλέον ως προς τα δασικά, επισημάνθηκε ότι έχει ήδη έρθει στη Βουλή ρύθμιση, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την αποφυγή δικαστικών διενέξεων, με την αξιοποίηση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης για υποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας.

Η Κτηματολόγιο Α.Ε. θα προβεί αργότερα σε αναλυτική ανακοίνωση των όσων συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν».