Δεύτερη συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης, για θέματα κτηνοτροφίας και ανάδειξης του κρέατος και τυροκομικών προϊόντων

Η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για τα θέματα της κτηνοτροφίας και της ανάδειξης του κρέατος και των τυροκομικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η επεξεργασία προτάσεων και ο σχεδιασμός στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα, η αναβάθμιση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η προβολή και προώθηση του κρητικού κρέατος και των τυροκομικών προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στις αγορές, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης.

Εξετάστηκαν διεξοδικά οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η προστασία και η αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν προτάσεις για την περαιτέρω ανάδειξη του κρητικού κρέατος και των τυροκομικών προϊόντων ως προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην ποιότητα, την πιστοποίηση, την ταυτότητα και την εξωστρέφειά τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, αναφερόμενος στην σημαντικότητα της κτηνοτροφίας στην οικονομία και την βιωσιμότητα του νησιού υπογράμμισε, ότι, παραμένει στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Κρήτης η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου με την στήριξη-συνεργασία των επιστημονικών, ερευνητικών φορέων, των ίδιων των κτηνοτρόφων και των εκπροσώπων τους.

«Τα παραγόμενα ποιοτικά κτηνοτροφικά προϊόντα του νησιού (κρέας και τυρί) ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την διατροφική τους αξία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αυτό φαίνεται στην πράξη. Συνεχίζουμε την δουλειά για την αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής στο νησί προς όφελος παραγωγών-κτηνοτρόφων και καταναλωτών» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων

Η Ομάδα Εργασίας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Κρήτη, την ενίσχυση της παραγωγής κρέατος και τυροκομικών προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κτηνοτροφικού τομέα,

καθώς και την ανάδειξη της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των κρητικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση του διαλόγου με την Πολιτεία ενόψει της διαμόρφωσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με την επιστημονική συμβολή του ομότιμου καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Κασίμη. Μέσα από τη συνεργασία επιστημονικών φορέων,

εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, των Κτηνοτροφικών συλλόγων, της μεταποίησης και όλων των εμπλεκόμενων στον κτηνοτροφικό τομέα, η Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει στην επεξεργασία ολοκληρωμένων προτάσεων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης,

βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής για την κτηνοτροφία της Κρήτης, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής, της ποιότητας, της προστιθέμενης αξίας και της εξωστρέφειας του Κρητικού κρέατος και των τυροκομικών προϊόντων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης

 Ο Αντιπεριφερειάρχης διασύνδεσης του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό, Σπύρος Μπαλαντίνος

 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ηρακλείου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης

 Η Περιφερειακή Σύμβουλος στην ΠΕ Χανίων, Χαριτάκη Μακράκη Χρύσα

 Από το Ι.Τ.Ε., ο Δρ. Κοτσυφάκης Μιχάλης

 Από το Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων, η Σωτηράκη Σμαράγδα.

 Από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η Άννα Δασκαλάκη και ο Τωμαζινάκης Ιωάννης.

 Από το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC), ο Στεφανάκης Αλέξανδρος .

 Από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων, ο Γεωργουλάκης Γιώργος.

 Από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ο Ευάγγελος Κουτάντος.

 Από την Διεπαγγελματική κρέατος Ελλάδος, ο Φασουλάς Γιάννης.

 Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ρεθύμνου, ο Γλεντζάκης Γιάννης και ο Κουταλάς Αλέξανδρος.

 Από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο – Συνεργασία Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, ο Φρογάκης Κων/νος

Τέλος, συμμετείχαν και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, και συγκεκριμένα:

 Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κώστας Φωτάκης.

 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κτηνιατρικής, η Σοφία Λαμπρινίδη

 Η Προϊσταμένη Κτηνιατρικής – προϊσταμένη ΚΔΥ Ειρήνη Ελληνάκη.

 Ο πρώην Γενικός Διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτογενή Τομέα Π.Κ. ο Σωμαράς Ζαχαρίας

 Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων, ο Μιχάλης Κστρινάκης.

 Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης, Ο Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος