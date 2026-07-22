ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αποκλεισμός τμήματος της νέας επαρχιακής οδού Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι στο ύψος της Ένωσης Πεζών-Εκτροπή κυκλοφορίας για την υλοποίηση έργου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Έργα ολοκλήρωσης του τμήματος Αγ. Σώζων-Αλάγνι από

Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ισόπεδου κυκλικού κόμβου Πεζών στη Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ», από την Πέμπτη 23-07-2026, θα γίνει αποκλεισμός τμήματος της νέας επαρχιακής οδού Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι στο ύψος της Ένωσης Πεζών (Χ.Θ. 6+700 της κύριας οδού) και εκτροπή της

κυκλοφορίας μέσω παράκαμψης (οδός πλησίον Δημαρχείου Πεζών). Προειδοποιητικές πινακίδες θα οδηγούν τα οχήματα στην παράκαμψη και στη συνέχεια θα τα επαναφέρουν στην κεντρική αρτηρία μετά το αποκλεισμένο τμήμα.

Όλες οι κινήσεις θα εξυπηρετούνται κανονικά και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν 8 μήνες περίπου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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