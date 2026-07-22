Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην κρίσιμη συνάντηση με Παπαστεργίου και τους φορείς της Κρήτης για το Κτηματολόγιο.

Σε θετικό κλίμα διεξήχθη στην Αθήνα η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, με τους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης, για το ζήτημα της κτηματογράφησης στο νησί μας.

Στη σύσκεψη με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου συμμετείχαν οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κρήτης, ο αρμόδιος υφυπουργός, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς και οι Βουλευτές Χανίων και ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης.

Οι φορείς υποστηρίζουν ότι οι χιλιάδες εκκρεμότητες, τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις και η αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης άμεσων αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών.

Οι εκπρόσωποι των φορέων κατέθεσαν, επίσης, υπόμνημα στον αρμόδιο Υπουργό, τονίζοντας ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρίνισε ότι η παράταση που χορηγήθηκε (μέχρι τις 4 Αυγούστου 2026) αφορά στην υποβολή αιτήσεων και λήψη σχετικού πρωτοκόλλου, ενώ ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Επιπλέον ο αρμόδιος Υπουργός επεσήμανε ότι κάνει προσπάθειες σε συνεννόηση με τα διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίσει επιπλέον χρόνο για τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας.

Ακόμη στο πλαίσιο της συνάντησης ανακοινώθηκε διεύρυνση λειτουργίας του ωραρίου των κτηματολογικών γραφείων της Κρήτης, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση : « Η λειτουργία Κτηματολογίου στη Χώρα μας είναι ακόμη μία σημαντική μεταρρύθμιση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να μεταφερθούν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί από τους φορείς της Κρήτης, ώστε να αναζητηθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Γίνονται προσπάθειες ώστε να βρεθούν τρόποι θεραπείας. Από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξαρτηθεί η πορεία της διαδικασίας της κτηματογράφησης στην Κρήτη και η αντιμετώπιση ενός ζητήματος που απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας.»