ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Απαγόρευση κολύμβησης σε θαλάσσια περιοχή στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της Υγειονομικής Έρευνας των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που αφορά τη κατάσταση που επικρατεί στη θαλάσσια περιοχή Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου,

μετά από βλάβη που υπέστη ο αγωγός αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στην περιοχή Αμμουδάρας και τη διαρροή λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή μέσω του αγωγού των όμβριων υδάτων, ανακοινώνει την απαγόρευση της κολύμβησης στην θαλάσσια περιοχή Αμμουδάρας που βρίσκεται δυτικά του

παλαιού γηπέδου ΕΓΟΗ και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων (Κεντρικό σημείο εξόδου με συντεταγμένες: 35.337756593091946, 25.090882634891003) που διέρχεται από την οδό Έρωτος στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η απαγόρευση ισχύει μέχρι εκδόσεως νεότερης απόφασης .

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήλωση Αλ. Μαρκογιαννάκη: Θετική η συνάντηση στο...

0
Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων...

Δεύτερη συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης, για...

0
Η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης...

Δήλωση Αλ. Μαρκογιαννάκη: Θετική η συνάντηση στο...

0
Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων...

Δεύτερη συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης, για...

0
Η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Δωρεάν μεταφορά από το Οικόπεδο Φραγάκη προς το κέντρο της πόλης με ηλεκτρικά λεωφορεία, προσφέρει σε ντόπιους και επισκέπτες ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ
Επόμενο άρθρο
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην κρίσιμη συνάντηση με Παπαστεργίου και τους φορείς της Κρήτης για το Κτηματολόγιο.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήλωση Αλ. Μαρκογιαννάκη: Θετική η συνάντηση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο – «Κρίσιμη μια εκ νέου άμεση σύσκεψη με το ΥΠΕΝ»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων...

Δεύτερη συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης, για θέματα κτηνοτροφίας και ανάδειξης του κρέατος και τυροκομικών προϊόντων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης...

Αποκλεισμός τμήματος της νέας επαρχιακής οδού Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι στο ύψος της Ένωσης Πεζών-Εκτροπή κυκλοφορίας για την υλοποίηση έργου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Έργα ολοκλήρωσης του τμήματος...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην κρίσιμη συνάντηση με Παπαστεργίου και τους φορείς της Κρήτης για το Κτηματολόγιο.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε θετικό κλίμα διεξήχθη στην Αθήνα η κρίσιμη...