Ρέθυμνο:Δωρεάν μεταφορά από το Οικόπεδο Φραγάκη προς το κέντρο της πόλης με ηλεκτρικά λεωφορεία, προσφέρει σε ντόπιους και επισκέπτες ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ

Ο Δήμος Ρεθύμνης, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ, παρέχει σε κατοίκους και επισκέπτες μια νέα υπηρεσία μετακίνησης που συνδυάζει δωρεάν χρήση του χώρου του χώρου του Οικοπέδου Φραγάκη στον Κουμπέ με μεταφορά προς το κέντρο της πόλης μέσω ηλεκτρικών λεωφορείων.

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να μετακινηθούν δωρεάν προς το κέντρο της πόλης αποφεύγοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αναζήτηση θέσης στάθμευσης.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τους χρήστες του χώρου και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 07:30π.μ έως τις 23:00 μ.μ. , με δρομολόγια ανά 15 λεπτά, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και συχνή σύνδεση με το κέντρο του Ρεθύμνου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Ρεθύμνης για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφορίας των ιδιωτικών οχημάτων, στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής, προσβάσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον πόλης.