Χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ για τρία έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αμαρίου

Παντελής Μουρτζανός: «Με σχέδιο και συστηματική διεκδίκηση εξασφαλίζουμε σημαντικές παρεμβάσεις για τον πρωτογενή τομέα και τα χωριά μας»

Τη χρηματοδότηση τριών σημαντικών έργων αγροτικής οδοποιίας, συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε ο Δήμος Αμαρίου, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Μετά την εξέταση των προσφυγών, στις αρχικές εγκρίσεις προστέθηκαν δύο ακόμη έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το αποτύπωμα της συγκεκριμένης χρηματοδότησης στον Δήμο Αμαρίου, με τις τελικές εγκρίσεις να αφορούν τα παρακάτω έργα:

• Βελτίωση βατότητας δρόμου για την ανάδειξη του ορεινού όγκου Ψηλορείτη, Οδός Α: 1.000.000 ευρώ

• Βελτίωση προσπελασιμότητας αγροτικής οδού προς Ι.Μ. Αγίου Αντωνίου, στις Κοινότητες Βολεώνων και Παντάνασσας: 1.000.000 ευρώ

• Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στην Κοινότητα Αποστόλων: 500.000 ευρώ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του επικαιροποιημένου πίνακα, ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός δήλωσε:

«Η χρηματοδότηση τριών σημαντικών έργων αγροτικής οδοποιίας, συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον Δήμο Αμαρίου. Μετά την εξέταση των προσφυγών, στην αρχική έγκριση που αφορούσε τον δρόμο προς τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη προστίθενται

δύο ακόμη έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, για την αγροτική οδό προς την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, στις Κοινότητες Βολεώνων και Παντάνασσας, και για την αγροτική οδό στην Κοινότητα Αποστόλων.

Από την πρώτη στιγμή αξιοποιήσαμε στο μέγιστο τη δυνατότητα που μας παρείχε η πρόσκληση, υποβάλλοντας τέσσερις ολοκληρωμένες προτάσεις, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των 3 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις αυτές δεν ήταν αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό μας για τη σταδιακή αναβάθμιση του αγροτικού και κτηνοτροφικού οδικού δικτύου σε ολόκληρο τον Δήμο.

Για έναν κατεξοχήν αγροτικό και ορεινό Δήμο, όπως ο δικός μας, η ασφαλής πρόσβαση στη γεωργική γη και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στήριξη της παραγωγής, τη μείωση του χρόνου και του κόστους μετακίνησης και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Και τα τρία έργα υπηρετούν αυτόν τον στόχο, βελτιώνοντας ουσιαστικά την οδοποιία και την πρόσβαση σε κρίσιμες περιοχές του Δήμου μας.

Παράλληλα, η παρέμβαση προς τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη έχει ευρύτερη αναπτυξιακή σημασία, καθώς εξυπηρετεί όχι μόνο αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και κατοίκους και επισκέπτες που κατευθύνονται σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού, πολιτιστικού και ορειβατικού ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα, το έργο προς την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου στη θέση Βένι ενισχύει την ασφαλή πρόσβαση σε έναν χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και προσκυνηματικό χαρακτήρα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Παπαγιαννίδη, καθώς και τον Βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε στενά την εξέλιξη της διαδικασίας και βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμο μας.

Ευχαριστώ, επίσης, τις υπηρεσίες και τα στελέχη του Δήμου Αμαρίου που εργάστηκαν για την προετοιμασία και την τεχνική ωρίμανση των προτάσεων. Η εξασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης επιβεβαιώνει ότι, μέσα από σωστό σχεδιασμό, έγκαιρη προετοιμασία και συστηματική διεκδίκηση, μπορούμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και να προωθούμε έργα με πραγματικό όφελος για τις τοπικές μας κοινωνίες.

Συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια και προσήλωση, ώστε να προχωρήσουν ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, αναβαθμίζουν τις υποδομές μας και βελτιώνουν την καθημερινότητα στα χωριά του Δήμου Αμαρίου».