Πολιτικά Κρήτης

Άρπαξαν τις οικονομίες 83χρονου στο Ηράκλειο – Πώς τα βρεγμένα χαρτονομίσματα των 12.000 ευρώ… τους πρόδωσαν

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το ζευγάρι φέρεται να μπήκε και να έκλεψε από το σπίτι ηλικιωμένου περίπου 10.000 με 12.000 ευρώ, όμως η προσπάθεια να ανταλλάξει τα κολλημένα από την υγρασία χρήματα στην τράπεζα οδήγησε στη σύλληψή του

Ένα απρόσμενο στοιχείο έβαλε τέλος στην έρευνα για την κλοπή σε βάρος ενός 83χρονου άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου, καθώς τα χρήματα που φέρεται να αφαιρέθηκαν από το σπίτι του είχαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: ήταν βρεγμένα και κολλημένα μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ηλικιωμένου, άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι του στις 15 Ιουλίου και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που, όπως ανέφερε ο ίδιος, ανέρχεται περίπου σε 10.000 έως 12.000 ευρώ. Ο 83χρονος αντιλήφθηκε την κλοπή τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, όταν διαπίστωσε ότι τα χρήματα που είχε φυλαγμένα είχαν κάνει «φτερά».

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός ζευγαριού Ρομά ως των φερόμενων δραστών. Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης ήρθε όταν οι δυο τους προσπάθησαν να διαχειριστούν τα χρήματα.

Όπως προέκυψε, τα χαρτονομίσματα ήταν σε κακή κατάσταση λόγω υγρασίας και οι δύο φερόμενοι ως δράστες προσπάθησαν να τα ανταλλάξουν σε τραπεζικό κατάστημα με νέα. Η πρώτη προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν για δεύτερη φορά στην τράπεζα.

Στο μεταξύ, όμως, οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίησή τους. Έτσι, κατά τη δεύτερη επίσκεψή τους στο τραπεζικό κατάστημα, οι δύο φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο στη συνέχεια αποδόθηκε στον 83χρονο ιδιοκτήτη του.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή.https://www.neakriti.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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