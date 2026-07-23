Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες εισαγωγής για όλες τις σχολές, τέλος η αγωνία – Πού βλέπετε τα αποτελέσματα

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις Βάσεις 2026 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τα αποτελέσματα εισαγωγής στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού.

Οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας https://results.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται ο οκταψήφιος

κωδικός υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο. Παράλληλα, όσοι είχαν δηλώσει έγκαιρα τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στη σχετική υπηρεσία του Υπουργείου μέσω του gov.gr, θα λάβουν το αποτέλεσμα της εισαγωγής

τους και με γραπτό μήνυμα (SMS). Tέλος τα αποτελέσματα εισαγωγής θα είναι προσβάσιμα και από τα Λύκεια της χώρας, όπου θα αναρτηθούν πίνακες με τους κωδικούς των υποψηφίων, χωρίς την αναγραφή ονομάτων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποιους αφορούν τα αποτελέσματα των Βάσεων 2026

Η διαδικασία αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και όσους διεκδίκησαν θέση με το ποσοστό 10% χωρίς νέα εξέταση, αξιοποιώντας τη βαθμολογία προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας με σοβαρές παθήσεις, καθώς και για όσους υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στις δημόσιες ΣΑΕΚ.

Με την ανακοίνωση των βάσεων ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες διαδικασίες, όπως οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων στις σχολές όπου εισήχθησαν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.