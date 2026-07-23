Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο ντοκουμέντο έξω από το γραφείο του – Προσωπικά τα κίνητρα της δολοφονίας;

Βίντεο ντοκουμέντο έξω από το γραφείο του – Προσωπικά τα κίνητρα της δολοφονίας;

Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του

Η ΔΑΟΕ συνέλαβε 28χρονο Αιγύπτιο ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Η ΔΑΟΕ έφτασε στη σύλληψη ενός 28χρονος Αιγύπτιου ο οποίος κατηγορείται ότι εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης.

Οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος Αιγύπτιος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για άλλες υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ένταλμα σε βάρος του για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης το 2024. Παράλληλα, είχε κατηγορηθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το αίτημά του για άσυλο είχε απορριφθεί.

Οι αστυνομικοί, αφού τον ταυτοποίησαν, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν το βράδυ της Τετάρτης.

Τι συνέβη το μοιραίο βράδυ

Ο Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 73χρονος φέρεται να είχε γνωριστεί με τον 28χρονο μέσω κοινών γνωστών και το βράδυ της Δευτέρας, 20 Ιουλίου είχαν πάει για ποτό.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητο του ωστόσο στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα ο 28χρονος να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον 73χρονο ποινικολόγο.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται, όταν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του θύματος, μαζί με τον αδελφό του, άρχισαν να τον αναζητούν, καθώς δεν απαντούσε στις επανειλημμένες κλήσεις τους.

Οι δύο ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Παντελεήμονα. Αφού χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι, χωρίς ανταπόκριση, οι φωνές τους κινητοποίησαν ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος ενημέρωσε τον θυρωρό. Εκείνος χρησιμοποίησε αντικλείδι για να ανοίξει την πόρτα, αποκαλύπτοντας το τραγικό θέαμα.

Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός, χωρίς ρούχα και σε εμβρυακή στάση, μέσα σε χώρο που διατηρούσε στο γραφείο του για να διανυκτερεύει όταν εργαζόταν αργά.

Το βίντεο ντοκουμέντο με τον Σταύρο Γεωργίου

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA, φαίνεται μία μορφή που παραπέμπει στον ποινικολόγο το βράδυ της Δευτέρας (20/7) να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε πάρκινγκ απέναντι από το γραφείο του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το κτίριο.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και μια δεύτερη φιγούρα να κινείται κοντά του, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.