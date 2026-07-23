Σκηνές Άγριας Δύσης στα ορεινά της Βιάννου: Αλληλοκαταγγελίες για πυροβολισμούς και τρεις συλλήψεις

Από τύχη δεν είχαμε θύματα…

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, που από καθαρή τύχη, όπως φαίνεται, δεν είχε άσχημη κατάληξη, ερευνά τις τελευταίες ώρες η τοπική ΕΛ.ΑΣ. Το περιστατικό έγινε σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάννου , ενώ συνελήφθησαν τρεις νεαροί άνδρες, μετά από αλληλοκατηγορίες για ένοπλη επίθεση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 29χρονος προσήλθε στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε ότι την Τρίτη προς Τετάρτη (22/07), ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του από τη Βιάννο προς το Λασίθι, δύο ξαδέρφια, ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν τον δρόμο με το όχημά τους.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, οι δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει. Όπως κατέθεσε, οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν για περίπου ένα χιλιόμετρο, με στόχο το αυτοκίνητό του, μέχρι που κατάφερε να απομακρυνθεί και να βγει από το «πεδίο βολής».

Η υπόθεση πήρε άλλη τροπή όταν, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τα δύο ξαδέρφια, που εντοπίστηκαν από τις Αρχές, κατήγγειλαν ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών εμπλεκομένων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στα σπίτια τους όσο και σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται, στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, δυνάμεις της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο που υπέδειξαν οι εμπλεκόμενοι ως τόπο του περιστατικού, όπου εντόπισαν τέσσερις κάλυκες. Εξετάστηκε επίσης το όχημα του 29χρονου, στο οποίο διαπιστώθηκαν οπές. Ωστόσο, διερευνάται αν οι συγκεκριμένες φθορές συνδέονται με το επίμαχο περιστατικό ή αν προϋπήρχαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει δοθεί παραγγελία να εξεταστούν και οι τρεις συλληφθέντες από ιατροδικαστή για τυχόν ίχνη πυρίτιδας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν κάνει πρόσφατα χρήση πυροβόλου όπλου.https://www.cretalive.gr/