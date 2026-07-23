Λασίθι:5η Κατασκήνωση ΚΚΕ-ΚΝΕ, Κουτσουνάρι,24-25-26 Ιουλίου

Για 5η χρόνια θα πραγματοποιηθεί η Κατασκήνωση ΚΚΕ-ΚΝΕ στο Κουτσουνάρι το 3ήμερο 24-25-26 Ιουλίου. Για ακόμη μια χρονιά η δραστηριότητα που διοργανώνουν οι Τομεακες οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Λασιθίου στο Κουτσουνάρι θα πραγματοποιθει και φέτος.

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλούν τον λαό και την νεολαία της περιοχής όλους αυτούς που συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και πρωταγωνίστησαμε μαζί στους αγώνες για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ να

συμμετάσχουμε μαζικά στις εκδηλώσεις της 5ης Κατασκήνωσης στο Κουτσουνάρι και του 52ου φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στην Ιεράπετρα. Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, σηκώνοντας τη σημαία της αντεπίθεσης, της μαχητικής υπεράσπισης των

συμφερόντων του λαού και της νεολαίας , βάζοντας πλώρη για έναν αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την οριστική απαλλαγή από το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης , με το ΚΚΕ μπροστά!

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

– 11πμ – 7μμ: Άφιξη κατασκηνωτών και ελεύθερος χρόνος.

– 6μμ: Αναχώρηση για τις εκδηλώσεις του 52ου φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, στο πάρκο Μίνως στην Ιεράπετρα με σύνθημα «”Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!”.

– 7:30μμ: έναρξη εκδηλώσεων

– 8μμ: Κεντρική ομιλία

– 9μμ: Συναυλίες

– 12μμ: επιστροφή στο κάμπινγκ

Παράλληλα θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής και ταβέρνα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

– Πρωί ως το απόγευμα: ελεύθερος χρόνος

– 8μμ: Στον χώρο της κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί: Προβολή του βραβευμένου Ντοκιμαντέρ για το ΔΣΕ Κρήτης “Λευκά Όρη”

– 9:30μμ: Ρεμπέτικο γλέντι

Παράλληλα θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής και ταβέρνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΊΟΥ

– Ελεύθερος χρόνος

– Αναχώρηση