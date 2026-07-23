ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Δήλωση Ελένης Βατσινά για την αποζημίωση 97 εκ. ευρώ στον ανάδοχο για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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97 εκ. ευρώ αποζημίωση αντί για 124! Να είμαστε και ικανοποιημένοι;

Η κυβέρνηση επιχειρεί να βαφτίσει «επιτυχία» μια ακόμη ακριβοπληρωμένη καθυστέρηση στον ΒΟΑΚ. Η αλήθεια όμως είναι άλλη: όταν εγκρίνονται αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω καθυστερήσεων, τον λογαριασμό δεν τον πληρώνουν οι υπουργοί, ούτε οι εταιρείες αλλά τα…

γνωστά υποζύγια – εμείς! Τα λεφτά βγαίνουν από την τσέπη του Κρητικού οικογενειάρχη, του επαγγελματία, του αγρότη, του μισθωτού που στενάζει κάτω από την ακρίβεια.

Εμείς καλούμαστε να ακριβοπληρώσουμε ξανά και ξανά ένα έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Πληρώνουμε με τους φόρους μας τις καθυστερήσεις τους. Και αύριο, θα πληρώνουμε και διόδια για να κυκλοφορήσουμε στον ίδιο μας τον τόπο!

Οι Κρητικοί δεν ζητούν πανηγυρισμούς και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Ζητούν έναν σύγχρονο και ασφαλή ΒΟΑΚ, χωρίς αδιαφάνεια, χωρίς διαρκείς επιβαρύνσεις και χωρίς να πληρώνουν δύο και τρεις φορές για το ίδιο έργο.

Η Κρήτη έχει χορτάσει από εξαγγελίες. Ήρθε η ώρα για ευθύνη, λογοδοσία και έργα. Όχι άλλα εκατομμύρια στις καθυστερήσεις, αλλά χιλιόμετρα ασφαλούς δρόμου για τους πολίτες.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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