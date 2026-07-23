ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη δύο ατόμων με κάνναβη,χρηματικό ποσό και ηλεκτρικό πατίνι

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ρέθυμνο
Κατασχέθηκαν -40- γραμμάρια κάνναβης, χρηματικό ποσό -600- ευρώ και ηλεκτρικό πατίνι

Συνελήφθησαν χθες (22.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί (ένας ανήλικος και 18χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον συνελήφθη 44χρονη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίσθηκαν οι δύο ημεδαποί να κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι και να μεταβαίνουν σε σημείο, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες οι οποίες κατασχέθηκαν και στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Συνολικά στο εν λόγω σημείο και στην κατοχή των ημεδαπών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -40,8- γραμμάρια κάνναβης
• το χρηματικό ποσό των -600- ευρώ

• κινητό τηλέφωνο
• ηλεκτρικό πατίνι ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης πράξης
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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