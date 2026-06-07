Διάσκεψη των κινημάτων Ανατ. Μεσογείου και Μέσης Ανατολής του ΠΣΕ στα Χανιά: Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος!

Στην Κρήτη, που η ελληνική αστική τάξη και οι ιμπεριαλιστές ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ έχουν μετατρέψει σε βάση για το ματοκύλισμα των λαών της Μεσογείου και όχι μόνο, χτυπάει αυτό το Σαββατοκύριακο η «καρδιά» του φιλειρηνικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.

Χθες λίγο μετά τις 10 το πρωί ξεκίνησε η Διάσκεψη των κινημάτων ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, με τη συμμετοχή αγωνιστών που έφτασαν εδώ μέσα σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Γιατί οι φονικοί σχεδιασμοί των ιμπεριαλιστών δεν σκορπάνε στα εργατικά – λαϊκά στρώματα μόνο όλεθρο και τρόμο, αλλά και απελπισία, υποταγή. Επιπλέον, οι ίδιες οι φλόγες του πολέμου που εξαπλώνονται ασταμάτητα, αλλά και η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης στο εσωτερικό κάθε χώρας εμποδίζουν πολύπλευρα κάθε είδους αντίδραση.

Για όλους αυτούς τους λόγους έχει τεράστια σημασία η πραγματοποίηση της Διάσκεψης, μετά από την πρόταση που κατέθεσαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης αλλά και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), με τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων από πολλές χώρες, Κύπρο, Αίγυπτο, Συρία, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Τυνησία, Λίβανο, Ιράν, αγωνιστών που ταξίδεψαν κόντρα σε διάφορα εμπόδια (οικονομικά, πολιτικά κλπ.).

15 χρόνια μετά το 2011 (σ.σ. εισβολή στη Λιβύη) δίπλα στη βάση της Σούδας, που στο ναυτικό της σκέλος αποτελεί την 5η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο, η ΕΕΔΥΕ φιλοξενεί ξανά αντίστοιχη συνάντηση με στόχο να φωτιστεί ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος.

Να φωτιστεί πόσο όλο και πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη οι λαοί να οργανώσουν την αντίσταση και την αντεπίθεσή τους ενάντια στις κάλπικες διαιρέσεις (θρησκευτικές, φυλετικές κλπ.) που καλλιεργεί το μεγάλο κεφάλαιο, την ώρα που μελετά πώς θα κάνει τα παιδιά τους κρέας στα κανόνια του… Αλλά και να φωτιστεί ο χαρακτήρας των εξελίξεων,

που λυσσαλέα πασχίζουν να κρύψουν οι ιμπεριαλιστές και σύσσωμα τα επιτελεία τους, ότι δηλαδή ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των εχθρών του λαού, ότι καμιά αληθινή ειρήνη δεν είναι δυνατόν να προκύψει από τον πόλεμο που διεξάγεται προς όφελος των μονοπωλίων…

Εδώ που «μαζεύονται» και οι φονιάδες των λαών

«Η διάσκεψή μας γίνεται στον ίδιο χώρο που οργανώθηκε πριν μια βδομάδα το κλειστό συνέδριο του Economist με θέμα “Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση”», τόνισε στην ομιλία του ο Μανώλης Παπαδομανωλάκης πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και εξηγώντας ότι πρωθυπουργός, περιφερειάρχης,

αξιωματούχοι ευρωπαϊκών θεσμών και στελέχη κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων αποσιώπησαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξετυλίγουν όλες τις κινήσεις τους, «τις εξελίξεις στην καπιταλιστική οικονομία που οξύνουν τους ανταγωνισμούς και τις ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις, “οδηγούν” τις εξελίξεις και την εμπλοκή της χώρας στο κουβάρι αυτό για τα συμφέροντα της αστικής τάξης».

Επισήμανε δε μεταξύ άλλων: «Από δω, από τα Χανιά και την Κρήτη, που για δεκαετίες σηματοδοτεί τον αγώνα ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στα βρώμικα σχέδια των ιμπεριαλιστών, και από αυτό το βήμα απευθύνουμε κάλεσμα σε όλη την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία να μπουν μαζικά στον αγώνα για να σταματήσει η με κάθε τρόπο εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους»,

προσθέτοντας ότι «εδώ στην Κρήτη, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας βρίσκεται όποιος σταθερά παλεύει για να κλείσει η βάση της Σούδας στην Κρήτη, για να πάψει να είναι ο τόπος του πολεμικό ορμητήριο σε βάρος άλλων λαών και στόχος αντιποίνων».

Θερμά τους καλωσόρισε στην Ελλάδα και ο Θανάσης Παφίλης, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), που μεταξύ άλλων τόνισε: «Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα με τους πολέμους των ιμπεριαλιστών για τον έλεγχο πηγών Ενέργειας και πλούτου, αγορών και σφαιρών επιρροής, σε έναν κόσμο που τα κέρδη των πολυεθνικών και του μεγάλου κεφαλαίου καθορίζουν τις τύχες των λαών, το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα, οι λαοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν μόνο μια επιλογή.

Μέσα από το οργανωμένο κίνημα ειρήνης, το εργατικό και λαϊκό κίνημα σε κάθε χώρα, να συντονίσουν τα βήματα και τους αγώνες τους απέναντι στους εχθρούς των ονείρων και των δικαιωμάτων τους. Για έναν κόσμο της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους και εκμετάλλευση! Το ΠΣΕ δεσμεύεται να συνεχίσει και να παλέψει σε αυτό τον δρόμο».

Οι εργασίες της Διάσκεψης άρχισαν με την έκθεση που παρουσίασε ο Άκελ Τακάζ, συντονιστής Μέσης Ανατολής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης Παλαιστίνης και μέλος της Γραμματείας του ΠΣΕ.

Χαιρετισμό εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) απηύθυνε στη Διάσκεψη η γενική γραμματέας της, Ευγενία Παπαμακάριου.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τις ομιλίες των αγωνιστών από τις διάφορες οργανώσεις.

Η αξία της Διάσκεψης αποτυπώνεται και στην πλατιά συμμετοχή μαζικών οργανώσεων όλου του νησιού, από εργατικά σωματεία και φορείς του αγροτικού, του γονεϊκού, αλλά και του μαθητικού κινήματος. Ενδεικτική είναι και η κάλυψη που «τυχαίνει» η Διάσκεψη από τα τοπικά ΜΜΕ (ακόμα και με πρωτοσέλιδα θέματα),

παρά την επιχείρηση που έστησαν αγωνιωδώς οι μεγαλοεπιχειρηματίες της Κρήτης (με τη στήριξη όλων των αστικών πολιτικών δυνάμεων) να ενοχοποιήσουν τις αντι-ΝΑΤΟικές κινητοποιήσεις ως (!) πλήγμα στον τουρισμό… Για να πειστεί ο κοσμάκης ότι μπορεί βόμβες να πηγαινοέρχονται πάνω από τα κεφάλια του, αλλά το «φυσικό και το σωστό» είναι εκείνος να συνεχίζει να «κοιτάζει τη δουλίτσα του»…

Στη συνδιάσκεψη παρευρίσκονται: Ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και βουλευτής Ηρακλείου του κόμματος, ο Αλέκος Μαρινάκης, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο Μπάμπης Λουτσέτης, ο Φώτης Μπομπολάκης και ο Μιλτιάδης Κλωνιζάκης,

Δημοτικοί Σύμβουλοι Χανίων, εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο Σταύρος Ζώης, δημοτικός Σύμβουλος Αποκόρωνα Χανίων εκλεγμένος με την «Λαϊκή Συσπείρωση» και ο Δημήτρης Ανθούσης, δημοτικός σύμβουλος Πλατανιά Χανίων, εκλεγμένος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Επίσης, στις εργασίες της συνδιάσκεψης συμμετέχει πολυμελής αντιπροσωπεία των Επιτροπών Ειρήνης από όλους τους νομούς του νησιού και της Παγκρήτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή.

Από εδώ, από τα Χανιά, από την Κρήτη, οι αγωνιστές στέλνουν μήνυμα σε όλους τους λαούς ότι τελικά θα είναι νικητές…

Σήμερα Κυριακή, στις 10:00 το πρωί, θα αναχωρήσει από την Αγορά, η αντιπροσωπεία των κινημάτων ειρήνης για την ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση ώστε να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας και το απόγευμα στις 7:30 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στο Γιαλί Τζαμί.

Εκεί θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι των κινημάτων ειρήνης και θα ακολουθήσει συναυλία. Θα συμμετέχουν η Ελισάβετ Βερούλη με την κιθάρα της και το μουσικό σχήμα ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ με την Μυρτώ Αλεβίζου-κρουστά, Αγγελική Βασιλάκη-τζουρά & φωνή, Παναγιώτη Βυντινή-κιθάρα & φωνή, Κώστα Καλύβα-μπουζούκι & φωνή, Μαρία Κατσακιώρη-φωνή, Δημήτρη Φίτσο-ούτι.