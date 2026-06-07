Με Βασίλη Σκουλά και άρωμα Κρήτης το φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο

Το σπουδαίο φιλικό της Εθνικής ομάδας με την Ιταλία την Κυριακή (07/06, 22:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο θα έχει έντονο άρωμα Κρήτης.

ΜΕ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ ΤΟ PREGAME ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Έντονο άρωμα Κρήτης θα έχει το pregame του αγώνα της Κυριακής στο Παγκρήτιο Στάδιο ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας και την Ιταλία.

Ο κορυφαίος Κρητικός καλλιτέχνης Βασίλης Σκουλάς και το χορευτικό συγκρότημα των σχολών Μαυρόκωστα θα στείλουν το δικό τους μήνυμα κρητικού πολιτισμού και φιλοξενίας.

Ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων του μεγάλου αγώνα με τιμές από 10 ευρώ στο pame-ethniki.gr

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία το βράδυ της Κυριακής, σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Αρκετοί φίλαθλοι της Εθνικής έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από τις προηγούμενες μέρες, για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας απέναντι σε μια αρκετά ισχυρή αντίπαλο.

Η Εθνική τη Πέμπτη απέσπασε την ισοπαλία με σκορ 2-2 απέναντι στη Σουηδία στη Στοκχόλμη, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση και με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στις καθυστερήσεις.

Η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί χωρίς αρκετά βασικά στελέχη, καθώς εκτός πλάνων βρίσκονται οι Δημήτρης Γιαννούλης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Τάσος Μπακασέτας και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Η αποστολή έχει τους εξής:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha.