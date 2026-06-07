Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την εορτή των Αγίων Πάντων

Τιμώντας τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας και τους ανθρώπους της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου

«Η εορτή των Αγίων Πάντων αποτελεί μια ημέρα πίστης, περισυλλογής και πνευματικής ενότητας. Μια ημέρα που μας υπενθυμίζει τη σημασία της προσφοράς, της αυταπάρνησης και της αφοσίωσης στο κοινό καλό.

Με ιδιαίτερο σεβασμό τιμούμε σήμερα τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας, γυναίκες και άνδρες που υπηρέτησαν με συνέπεια, ευθύνη και αίσθημα καθήκοντος την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της κοινωνικής συνοχής. Η προσφορά τους παραμένει πολύτιμη και διαχρονική, αποτελώντας παράδειγμα ήθους και υπηρεσίας προς την πατρίδα.

Παράλληλα, εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας προς τους εργαζόμενους, τους εμπόρους και όλους τους συνεργαζόμενους της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου, καθώς και προς τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και τους εργατοτεχνίτες που τιμούν ως προστάτες τους τους Αγίους Πάντες. Με τον καθημερινό τους μόχθο στηρίζουν την τοπική οικονομία, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Οι Άγιοι Πάντες να χαρίζουν υγεία, δύναμη, φώτιση και ευλογία σε κάθε οικογένεια και να εμπνέουν τον δρόμο της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της προόδου. »