Επιχείρηση «Όντιν»: Η ομολογία του Παλαιστίνιου για τη Χαμάς, η εκπαίδευση σε Μαλαισία και το «εργαστήριο» στην Αχαρνών

Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις Αρχές και το γεγονός ότι είχε λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών

Συναγερμός έχει σημάνει σε ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Όντιν».

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις Αρχές φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς, είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής λόγω των επαφών του με πρόσωπο που συνελήφθη πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν tanea.gr, ο 37χρονος ζούσε τα τελευταία χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα, ενώ διατηρούσε και διαμέρισμα στην περιοχή της Αχαρνών στην Αθήνα. Εκεί, κατά τις έρευνες των Αρχών, εντοπίστηκε δοσομετρητής και στοιχεία που εξετάζονται ως πιθανός εξοπλισμός παρασκευής εκρηκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, φέρεται να είχε επιχειρήσει μέσω διαδικτύου να προμηθευτεί χημικά υλικά και ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 37χρονος κατάγεται από τη Γάζα, όπου ζει ακόμη μέρος της οικογένειάς του και τα δύο παιδιά του. Εκεί φέρεται να στρατολογήθηκε από τη Χαμάς μαζί με έναν εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας πριν μεταβούν από κοινού στη Μαλαισία.

Σε ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης της οργάνωσης, οι δύο άνδρες εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χρήση χημικών διαλυτών και υλικών που μπορεί κανείς να προμηθευτεί εύκολα από το εμπόριο — από λιπάσματα μέχρι καθαριστικά προϊόντα.

Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις Αρχές τόσο τη συμμετοχή του στη Χαμάς όσο και το γεγονός ότι είχε λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών και επιχειρησιακής δράσης. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι πιθανοί στόχοι που εξετάζονταν.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πληροφορία για την άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχέδιο επίθεσης. Οι Αρχές χαρακτηρίζουν τον συλληφθέντα ως «ιδιαίτερα επικίνδυνο» και εξετάζουν όλο το δίκτυο επαφών και μετακινήσεών του σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.

Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του έφερε την ονομασία «Όντιν», από τον σκανδιναβικό θεό, μία επιλογή που — σύμφωνα με πληροφορίες — συνδέθηκε επιχειρησιακά και με τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου ο 37χρονος διέμενε το τελευταίο διάστημα.

Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν να «ξετυλίγουν» το νήμα της υπόθεσης, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν πιθανές διεθνείς διασυνδέσεις και να διαπιστώσουν αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο τρομοκρατικής ενέργειας επί ελληνικού εδάφους.