ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά: Πολύ κοντά στην εξαγορά των ιστορικών νερών της Κρήτης

Είδηση έκρυβε η χθεσινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά. Η εταιρεία λαϊκής βάσης εμφιάλωσης νερού που ίδρυσε πριν από 48 χρόνια ο μακαριστός Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Ειρηναίος, αναμένεται να περάσει – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – σε χέρια Έλληνα ιδιώτη επενδυτή.

Με εμφανή συγκίνηση και τρεμάμενη φωνή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μανώλης Αποστολάκης κάλεσε χθες (06/06) τους μικρομετόχους της ΕΤΑΝΑΠ να πουλήσουν τις μετοχές που κατέχουν ώστε να μην χάσουν τα λεφτά τους.

Ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που τις τελευταίες δεκαετίες συγκέντρωνε μετοχές από τους χιλιάδες μικρομετόχους και τους κληρονόμους τους ώστε να μην χάσει τον πολυμετοχικό της χαρακτήρα η εταιρεία. Ήταν και αυτός που προέτρεψε την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων να στηρίξει την προσπάθεια αγοράζοντας και αυτή μετοχές.

Πώς φτάσαμε στην πώληση

Όπως αποκάλυψε χθες κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά στον Στύλο Αποκορώνου, ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, κ Μιχάλης Μαρακάκης, η τράπεζα και ο όμιλος της, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν το μετοχικό τους πακέτο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εποπτικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα όπως εξήγησε ότι μετά την απόκτηση πανελλαδικής τραπεζικής άδειας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υποχρεώνεται σταδιακά να αποεπενδύσει από σειρά συμμετοχών της, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτη και την πώληση της συμμετοχής της στην ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Χανίων διαθέτει το 28,5% των μετοχών της ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά και είναι δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος πίσω από την ναυτιλιακή Attica Group που είχε εξαγοράσει την ΑΝΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ακούστηκαν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στην πώληση της συμμετοχής δεν αποκλείεται να προχωρήσει και η Attica καθώς το τίμημα που προσφέρεται (περίπου 14 ευρώ ανά μετοχή) είναι πολύ μεγαλύτερο (10 ευρώ ανά μετοχή) από αυτό που πρόσφερε η ναυτιλιακή για να αποκτήσει ισχυρή πλειοψηφία στην εταιρεία εμφιάλωσης Σαμαριά πριν από περίπου δύο χρόνια.

Σε εξέλιξη ο έλεγχος από τους επενδυτές

Όπως αποκάλυψε ο κ. Μαρακάκης, έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με επενδυτές, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του νομικού, φορολογικού και οικονομικού ελέγχου, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός λίγων ημερών, αναμένεται να αποκτήσουν ποσοστό που θα υπερβαίνει το 50% της εταιρείας.

Τα ονόματα των επενδυτών δεν αποκαλύφθηκαν στους μετόχους καθώς υπάρχει δέσμευση να μη δημοσιοποιηθούν τα ονόματα τους μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Επίσης φέρεται ότι ένας από τους όρους που έχουν τεθεί από τους υποψήφιους μετόχους είναι η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού.

Οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με τον απολογισμό της χρήσης του 2025, που όπως αναμένονταν πέρασε σε δεύτερη μοίρα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έμεινε σχεδόν αμετάβλητος και διαμορφώθηκε το 2025 σε 20.698.832,75 ευρώ, έναντι 20.858.746,87 ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 0,77%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 9.782.810,17 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4.355.218,95 ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3.412.217,27 ευρώ, με το Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει προς τη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή.https://www.cnn.gr/profiles/kostis-xristodoylou