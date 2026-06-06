Εκκλησία Κρήτης: Ανακοινώνει πρωτοβουλίες με “φόντο” τα φαινόμενα βίας μεταξύ νέων

Νέες πρωτοβουλίες με αφορμή τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και παραβατικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ νέων ανθρώπων, αναμένεται να ανακοινώσει το προσεχές διάστημα η Εκκλησία Κρήτης.

Το θέμα απασχόλησε εκ νέου την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Όπως έγινε γνωστό, η Σύνοδος προχωρά σε σχεδιασμό δράσεων και παρεμβάσεων, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο.

Η ανακοίνωση αυτούσια:

“Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 5 Ἰουνίου 2026 στήν ἕδρα της στό Ἡράκλειο καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Τήν Ἰερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο ἀπασχόλησε καί πάλι ἔντονα τό θέμα τῶν περιστατικῶν στυγνῆς βίας καί ποικίλης παραβατικότητας, ἰδίως μεταξύ νέων ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀνέλαβε πρωτοβουλίες γιά περαιτέρω ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες σύντομα θά ἀνακοινωθοῦν, πρός ἀφύπνιση καί εὐαισθητοποίηση ὅλων.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπαγρυπνεῖ γιά ὅσα συμβαίνουν στίς ἡμέρες μας, καί μάλιστα γιά ἐκεῖνα πού ἔχουν στόχο νά ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν σχέση του μέ τόν Θεό, νά τόν ἀποπροσανατολίσουν καί νά τόν κατευθύνουν στήν πλήρη εἰδωλοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ του.

Καλεῖ, τέλος, ὅλους νά ἀναλογισθοῦμε τήν εὐθύνη μας γιά τίς συνθῆκες πού καλλιεργοῦμε στή διαμόρφωση τῶν νέων κοινωνιῶν μας καί νά ζητήσουμε μέ τή προσευχή μας γι̉ αὐτό τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

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