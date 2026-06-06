Κρήτη: Ο νέος διεθνής κόμβος ψηφιακής συνδεσιμότητας

Με υποθαλάσσια καλώδια, σταθμούς προσαιγιάλωσης και νέες επενδύσεις σε FTTH και 5G, η Κρήτη αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο στη διεθνή ψηφιακή γεωγραφία

Η Κρήτη αναδεικνύεται με ταχύ ρυθμό σε διεθνή κόμβο ψηφιακής συνδεσιμότητας, καθώς οι μεγάλες επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών ομίλων Vodafone Ελλάδας και ΟΤΕ διαμορφώνουν μια νέα υποδομή στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Economist στα Χανιά, με τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών να αναδεικνύουν τον ρόλο της Κρήτης ως πύλης διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το πώς το νησί μπορεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική του θέση για να εξελιχθεί σε ψηφιακό σταυροδρόμι διεθνών δεδομένων, συνδυάζοντας υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα, επίγειες διασυνδέσεις και αναβαθμισμένα δίκτυα πρόσβασης.

Όπως επισημάνθηκε, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας δεν αφορά μόνο την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά και την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την εφεδρικότητα των δικτύων σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Από πλευράς Vodafone Ελλάδας, ο διευθυντής δικτύου Νίκος Πλεύρης υπογράμμισε ότι η εταιρεία έχει επενδύσει εδώ και χρόνια σε υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα οπτικών ινών, με σημαντικότερο κρίκο τον ιδιόκτητο σταθμό προσαιγιάλωσης στο Τυμπάκι Κρήτης. Ο σταθμός αυτός συνδέεται με το Ηράκλειο μέσω νέας υποδομής που περιλαμβάνει 30 χιλιόμετρα αγωγού και 280 χιλιόμετρα δικτύου οπτικών ινών, δημιουργώντας μια ισχυρή τηλεπικοινωνιακή ραχοκοκαλιά για τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο 2Africa, το μεγαλύτερο σύστημα υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών παγκοσμίως, το οποίο φιλοξενείται στον σταθμό του Τυμπακίου και συνδέει την Ελλάδα με 33 χώρες σε τρεις ηπείρους. Παράλληλα, τονίστηκε η συμβολή του India-Europe Xpress, που ενισχύει τη σύνδεση της Ευρώπης με την Ινδία μέσω Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Vodafone παρουσιάζει την Κρήτη ως κρίσιμο σημείο διεθνούς διακίνησης δεδομένων, με άμεσο αποτύπωμα στην περιφερειακή και εθνική ψηφιακή οικονομία.

Από την πλευρά του ΟΤΕ, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής του Ομίλου, ανέδειξε τη συμβολή της εταιρείας στην ανάδειξη της Κρήτης σε ψηφιακό κόμβο. Όπως σημείωσε, για να λειτουργήσει το νησί ως πραγματικός τηλεπικοινωνιακός κόμβος απαιτούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις: προσαιγιάλωση μεγάλων καλωδίων, προέκτασή τους προς την Ευρώπη με αξιόπιστες υποδομές και αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας της Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ επενδύει σε διεθνείς υποδομές όπως το Asia-Africa-Europe-1 (AAE1), ένα υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα 25.000 χιλιομέτρων που φτάνει στα Χανιά, καθώς και στο Silphium, που συνδέει την Κρήτη με τη Λιβύη και την Αφρική. Παράλληλα, διαθέτει τρία υποβρύχια καλώδια που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική Ελλάδα από Χανιά, Ηράκλειο και Σητεία, ενώ η διεθνής διασύνδεση της χώρας ενισχύεται και μέσω Βαλκανίων και Ιταλίας.

Ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε επίσης ότι το «παζλ» των διεθνών και εσωτερικών δικτύων συνθέτει μια υπερσύγχρονη end-to-end πλατφόρμα διασύνδεσης με τα μεγάλα data centers της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο, η Κρήτη δεν λειτουργεί απλώς ως σημείο προσαιγιάλωσης καλωδίων, αλλά ως ολοκληρωμένος κρίκος σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ψηφιακή αλυσίδα.

Επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς

Πέρα από τις διεθνείς διασυνδέσεις, και οι δύο όμιλοι εστιάζουν στην αναβάθμιση των δικτύων πρόσβασης στο νησί. Ο ΟΤΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, με κάλυψη άνω των 2,1 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και στόχο τα 3,5 εκατ. έως το 2030. Στην Κρήτη, η εταιρεία σχεδιάζει να καλύψει πάνω από το 80% του νησιού με δίκτυα οπτικών ινών, με κομβικό ρόλο να έχει το πρόγραμμα UltraFast Broadband, το οποίο θα φέρει ταχύτητες έως 1 Gbps σε 600 οικισμούς σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Αντίστοιχα, η Vodafone έχει αναπτύξει υποβρύχια και χερσαία καλωδιακά συστήματα σε Αιγαίο και Ιόνιο, συνολικού μήκους 1.500 χιλιομέτρων, που συνδέουν την Αττική με νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και την Κρήτη, αλλά και την Κέρκυρα με την ηπειρωτική χώρα. Η επένδυση αυτή ενισχύει τη συνδεσιμότητα περίπου 1 εκατομμυρίου κατοίκων και πολλών εκατομμυρίων επισκεπτών, προσφέροντας πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες νέας γενιάς.

Σε επίπεδο κινητής τηλεφωνίας, ο ΟΤΕ αναφέρει ότι το πανελλαδικό πληθυσμιακό ποσοστό κάλυψης 5G ξεπερνά το 99%, ενώ το 5G SA φτάνει το 79%. Στην Κρήτη, η τεχνολογική αυτή υπεροχή ενισχύεται και από υπηρεσίες όπως το COSMOTE 5G WiFi, το οποίο καλύπτει περιοχές όπου οι οπτικές ίνες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες.

Η Κρήτη ως επενδυτικός προορισμός

Η τοποθέτηση των δύο εταιρειών αποτυπώνει τη μετατροπή της Κρήτης σε αναδυόμενο ψηφιακό και επενδυτικό κόμβο, με ισχυρό ρόλο στη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τριών ηπείρων. Η στρατηγική θέση του νησιού, σε συνδυασμό με τις μεγάλες τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις, δημιουργεί συνθήκες για νέα αναπτυξιακή δυναμική σε τομείς όπως τα data centers, ο τουρισμός, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και η ψηφιακή οικονομία.

Όπως υπογραμμίστηκε στο συνέδριο, η Κρήτη δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα γεωγραφικό πέρασμα, αλλά μια υποδομή κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας. Το στοίχημα για την επόμενη ημέρα είναι οι επενδύσεις αυτές να μετατραπούν σε μόνιμο αναπτυξιακό πλεονέκτημα για το νησί και τη χώρα συνολικά.